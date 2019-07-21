Один из героев расследования Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования Голунова избавился от бизнеса в России

Журналисты обратили внимание на то, что после публикации расследования Ивана Голунова о похоронном бизнесе, племянник первого замгендиректора ГБУ «Ритуал» перестал владеть бизнес-активами в России

Егор Мазараки (в центре) (Фото: Ruslan Ruslan / VK)

Егор Мазараки, сын Льва и Анастасии Мазараки и племянник Валериана Мазараки, фигурантов расследования Ивана Голунова о возможных связях похоронного бизнеса Москвы со столичным УФСБ, избавился от бизнес-активов в России, следует из базы СПАРК, на данные которой обратило внимание издание Meduza.

Расследование Голунова было опубликовано 1 июля, до публикации Мазараки младший полностью либо частично владел восьмью компаниями, это ООО «Блексмит», «Джаггер», «Джиэфси», «Джуби», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» и «Трейдком».

Компании «Джуби» и «Джиэфси», в частности, арендуют на Трехгорной мануфактуре в Москве площадку в 3,2 тыс. кв. м, на которой работают клубы из холдинга Soho Falimy, кафе «Дружба, гастроквартал «Варка» и банкетная площадка Jagger Hall, писало издание Daily Storm.

Егор Мазарки — племянник первого замгендиректора ГБУ «Ритуал» Валериана Мазарки. В расследовании Голунова говорилось, что в 1990-2000-х годах семья Мазараки занималась алкогольным бизнесом в Ставрополье, Башкии и Краснодарском крае. С 2007 по 2012 год отец Егора, Лев, был главой северокавказского филиала «СГ-Транс» — оператора по перевозке нефтегазовых грузов.В материале говорилось и о клубном бизнесе семьи Мазараки, включая московский клуб Soho Rooms.