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Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год
Аналитики PwC предсказывают значительный рост популярности электромобилей в ближайшие пять лет. Однако в России их доля среди легковых машин останется незначительной
Фото: William DeShazer / Reuters

Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК). В Москве этот показатель может вырасти до 60%, считают эксперты PwC.

По данным авторов, за прошлый год в России было продано 2,38 тыс. электромобилей, их доля от общих продаж легковых автомобилей по стране составила лишь 0,14%. На рынке преобладают поддержанные электрокары — их более 94%, чаще всего такие покупают в Приморском и Хабаровском краях (29% покупателей), Иркутской области (12%) и Краснодарском крае (9%). Новые электромобили чаще всего приобретают в Москве (32%), Приморском крае (17%) и Подмосковье (8%).

Самой популярной маркой оказался Nissan, его выбирали 53% водителей электромобилей. На втором месте Tesla, ее машины покупают 37%. Далее следуют Jaguar (5,5%) и Renault (4,9%).

По данным «Автостата», на фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в первом полугодии вырос в 2,8 раза: обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек.

По подсчетам консалтинговой компании, в случае темпов роста продаж электромобилей до 30% в год, к 2025 году их число в России вырастет до 14,9 тыс. шт. Предпосылками для увеличения продаж в PwC считают развитие инфраструктуры, снижение стоимости аккумуляторных батарей и их адаптацию под российский климат.

Однако пока этот вид транспорта не получил господдержки: особых льгот для покупателей не предусмотрено. Ранее эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предложили разрешить владельцам электромобилей ездить по выделенной полосе, чтобы стимулировать продажи. В «Мосгортрансе» выступили против: в ведомстве объяснили, что выделенные полосы нужны для оптимизации скорости движения городского общественного транспорта и такси, а также снижения числа ДТП с автобусами.

В начале года «Автонет» также предлагал ввести для водителей электромобилей льготы на платных трассах, но в Минтрансе выступили против. Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов назвал инициативу несправедливой, поскольку электромобиль занимает столько же места на дороге и изнашивает ее точно так же, как традиционный. Замминистра отметил, что владельцы электромобилей и так де-факто бесплатно пользуются общественной инфраструктурой (дорожные фонды формируются за счет акциза на топливо, а электромобили его не используют), но для них можно разработать другие предложения: например, бесплатные парковки.

Рынок продаж легковых автомобилей в России за первое полугодие 2019 года показал падение на 2% и составил 775 тыс. шт., говорится в исследовании (за аналогичный период прошлого года было продано 790 тыс. машин). Крупнейшим сегментом остаются иномарки российского производства, однако за полгода их продажи упали на 5%, повлияв на общую динамику рынка. По итогам 2019 года аналитики прогнозируют замедление темпов роста продаж из-за повышения НДС, волатильности рубля и сокращения господдержки автопрома.

Автор: Мария Кокорева
Теги: электромобили, Tesla, Renault Nissan
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