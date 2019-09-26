Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год

Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год

Аналитики PwC предсказывают значительный рост популярности электромобилей в ближайшие пять лет. Однако в России их доля среди легковых машин останется незначительной

Фото: William DeShazer / Reuters

Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК). В Москве этот показатель может вырасти до 60%, считают эксперты PwC.

По данным авторов, за прошлый год в России было продано 2,38 тыс. электромобилей, их доля от общих продаж легковых автомобилей по стране составила лишь 0,14%. На рынке преобладают поддержанные электрокары — их более 94%, чаще всего такие покупают в Приморском и Хабаровском краях (29% покупателей), Иркутской области (12%) и Краснодарском крае (9%). Новые электромобили чаще всего приобретают в Москве (32%), Приморском крае (17%) и Подмосковье (8%).

Самой популярной маркой оказался Nissan, его выбирали 53% водителей электромобилей. На втором месте Tesla, ее машины покупают 37%. Далее следуют Jaguar (5,5%) и Renault (4,9%).

По данным «Автостата», на фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в первом полугодии вырос в 2,8 раза: обладателями новых электромобилей в России стали 147 человек.

По подсчетам консалтинговой компании, в случае темпов роста продаж электромобилей до 30% в год, к 2025 году их число в России вырастет до 14,9 тыс. шт. Предпосылками для увеличения продаж в PwC считают развитие инфраструктуры, снижение стоимости аккумуляторных батарей и их адаптацию под российский климат.