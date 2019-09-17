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Эксперты предложили дать электромобилям право ездить по «выделенке»

В рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» обсуждаются законодательные изменения, которые позволят владельцам электромобилей с 2020 года ездить по выделенной полосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Автонета».

«Для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Предполагается, что выезд на выделенную полосу разрешат электромобилям уже в 2020 году», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что это касается не только выезда на полосу общественного транспорта, но и возможности пользоваться платными дорогами по сниженным тарифам. Кроме того, предполагается дать им право бесплатной парковки, а также налоговые послабления. В пресс-службе заявили, что в идеале подобные инициативы должны касаться любого «зеленого транспорта».

Собеседник рассказал, что 11 октября на международном форуме «Автонет» будет озвучен полный список законодательных изменений.

Агентство со ссылкой на экспертов добавляет, что в среднем владельцы машины с двигателем внутреннего сгорания тратят около 45–60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромобилей с использованием полосы общественного транспорта смогут проезжать то же расстояние на 25–30% быстрее, отметили в пресс-службе.

В середине января первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов заявил, что предоставление льготы для электромобилей при проезде по платным дорогам будет несправедливым по отношению к другим водителям. Он добавил, что министерство пока не рассматривает подобную инициативу. По его словам, электромобили занимают столько же места, сколько и обычные машины, и изнашивают дороги так же.

Теги: электромобили, льготы
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