ФСИН опровергла участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19
Осужденный Темур Хусинов не принимал участие в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Ранее его мать рассказала агентству, что ее сына нет на распространенных в социальных сетях видео. По ее словам, через два месяца у него истекал срок отбывания наказания.
«УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.
Имена участников бунта публиковало агентство ТАСС со ссылкой на судебные приговоры. Согласно этим данным, Хусинов — гражданин Узбекистана, в 2019 году его приговорили к шести годам лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть). Поводом стала драка с пьяным проходим из-за того, что Хусинов сделал замечание. Он ударил мужчину в висок, тот упал на асфальт и скончался в больнице, не приходя в сознание. Хусинов вину не признал, срок отбывания наказания истекал в ноябре 2024 года.
Бунт заключенных в ИК-19 произошел днем 23 августа. По данным ФСИН, в захвате принимали участие четверо человек. Они захватили восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Жертвами захватчиков стали четыре работника ФСИН, остальные заложники пострадали, сообщали в ведомстве. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили преступники.
СК возбудил дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии. В ходе штурма все участники бунта были ликвидированы.
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