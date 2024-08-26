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Захват заложников в ИК-19 ,  
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ФСИН опровергла участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19

ФСИН: осужденный Хусинов не участвовал в захвате заложников в волгоградской ИК
Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Темур Хусинов не участвовал в бунте в ИК-19, сообщила ФСИН. Ориентировку с ним публиковали телеграм-каналы, имя называло агентство ТАСС, однако мать заявила, что его нет на видео участников захвата заложников
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Осужденный Темур Хусинов не принимал участие в захвате заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Ранее его мать рассказала агентству, что ее сына нет на распространенных в социальных сетях видео. По ее словам, через два месяца у него истекал срок отбывания наказания.

«УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.

Имена участников бунта публиковало агентство ТАСС со ссылкой на судебные приговоры. Согласно этим данным, Хусинов — гражданин Узбекистана, в 2019 году его приговорили к шести годам лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть). Поводом стала драка с пьяным проходим из-за того, что Хусинов сделал замечание. Он ударил мужчину в висок, тот упал на асфальт и скончался в больнице, не приходя в сознание. Хусинов вину не признал, срок отбывания наказания истекал в ноябре 2024 года.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Бунт заключенных в ИК-19 произошел днем 23 августа. По данным ФСИН, в захвате принимали участие четверо человек. Они захватили восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. Жертвами захватчиков стали четыре работника ФСИН, остальные заложники пострадали, сообщали в ведомстве. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили преступники.

СК возбудил дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности колонии. В ходе штурма все участники бунта были ликвидированы.

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Россия Волгоградская область ФСИН захват заложников колония в Суровикино заключенный
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