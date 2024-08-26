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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Мать возможного участника захвата ИК заявила, что его нет на видео

Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Темура Хусинова назвали одним из захвативших заложников в ИК-19, но его родственники не опознали мужчину на распространившихся видеозаписях, снятых напавшими. Все взбунтовавшиеся заключенные погибли
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мать заключенного волгоградской исправительной колонии № 19 Темура Хусинова, которого называли участником захвата заложников в ИК, заявила «РИА Новости», что на распространенных в соцсетях кадрах ее сына нет.

Как пишет Baza, Хусинова и другого заключенного — Рамзидина Тошева изначально по ошибке внесли в ориентировки участников бунта.

Хусинов — гражданин Узбекистана. Он был приговорен в 2019 году к шести годам колонии по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Мужчина в ноябре 2018-го сделал замечание двум пьяным прохожим, между ними началась потасовка, в ходе которой Хусинов ударил одного из мужчин в висок, тот упал на асфальт. Мужчину доставили в больницу в переломами костей черепа и открытой черепно-мозговой травмой, он скончался, не приходя в сознание. Хусинов в суде вину не признал.

«Моего сына там нет, поймите. Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там», — сказала агентству мать Хусинова.

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Фото:Максим Киселев / ТАСС

Брат Хусинова Амирбек рассказал узбекской службе Би-би-си, что родители Темура живут в России и приехали в Суровикино, но в колонии им ничего не рассказали о судьбе сына. С его слов, недавно они с братом разговаривали по телефону, и тот с нетерпением ждал освобождения в ноябре. Амирбек также не считает своего брата склонным к вступлению в радикальные исламистские группировки.

«Мы считаем, что российские СМИ распространяют ложную информацию о моем брате. Темура не видно ни на одном из видео или фото, снятых во время инцидента», — подчеркнул он.

СК обратился за комментарием в СК России по Волгоградской области, ФСИН России, посольство Узбекистана в России.

Захват заложников в ИК-19 произошел 23 августа. Заключенные напали на сотрудников ФСИН и взяли в заложники 12 человек. Захватчики заявляли о принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России). ТАСС со ссылкой на судебные приговоры назвал имена четырех нападавших: помимо Хусинова, там были упомянуты Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана), Назирчон Тошов (уроженец Таджикистана) и Наврузи Рустамчон (уроженец Таджикистана).

Все нападавшие были убиты при штурме. Кроме того, погибли четверо сотрудников ведомства, еще восемь человек (четверо работников колонии и столько же заключенных) получили ранения.

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