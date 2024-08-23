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Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно

На юге России второй раз за лето произошел бунт заключенных с захватом заложников. Как и в предыдущий раз, преступники предположительно связаны с радикальными исламистами
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Что известно к 15:00 мск

  • Во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино (Волгоградская область) группа заключенных напала на сотрудников ФСИН.
  • По разным данным, нападавших было трое или четверо.
  • Как пишет ТАСС, один из сотрудников колонии был убит, предположительно четверо оказались в заложниках. 
  • Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
  • Бочаров также сообщил, что в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
  • Владимир Путин во время заседания Совета безопасности сообщил, что ему доложили о ситуации в колонии. Теперь президент ждет доклад МВД.
  • Издание Baza опубликовало видео, на котором преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).
  • В Волгоградскую область для проведения проверки выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН
  • По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии).
  • В исправительной колонии строгого режима № 19 в Суровикино содержатся около 1 тыс. заключенных.

Второй захват заложников в колонии за лето

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Захватчики заявили о принадлежности к «Исламскому государству», и сообщили, что они захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.

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Теги
исправительная колония захват заложников колония в Суровикино
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Заключенные захватили заложников в колонии под Волгоградом
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