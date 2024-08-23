Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Что известно к 15:00 мск
- Во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино (Волгоградская область) группа заключенных напала на сотрудников ФСИН.
- По разным данным, нападавших было трое или четверо.
- Как пишет ТАСС, один из сотрудников колонии был убит, предположительно четверо оказались в заложниках.
- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
- Бочаров также сообщил, что в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
- Владимир Путин во время заседания Совета безопасности сообщил, что ему доложили о ситуации в колонии. Теперь президент ждет доклад МВД.
- Издание Baza опубликовало видео, на котором преступники заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России).
- В Волгоградскую область для проведения проверки выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН
- По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности колонии).
- В исправительной колонии строгого режима № 19 в Суровикино содержатся около 1 тыс. заключенных.
Второй захват заложников в колонии за лето
16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Трое участников бунта отбывали сроки в колонии строгого режима по обвинениям в участии в террористической организации и подготовке теракта в Черкесске. Захватчики заявили о принадлежности к «Исламскому государству», и сообщили, что они захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».
В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.
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