Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате колонии под Волгоградом
В результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 в волгоградском Суровикино, погибли четыре сотрудника ФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства.
Во ФСИН сообщили, что преступники взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.
«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — говорится в сообщении.
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