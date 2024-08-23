Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате колонии под Волгоградом

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 в волгоградском Суровикино, погибли четыре сотрудника ФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во ФСИН сообщили, что преступники взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — говорится в сообщении.

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