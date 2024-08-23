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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Стало известно, за что отбывали наказания захватчики под Волгоградом

ТАСС: захватчики в Суровикино получили сроки за торговлю наркотиками и убийство
Сюжет
Захват заложников в ИК-19
Среди заключенных, захвативших сотрудников ФСИН в Суровикино, двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, они отбывали наказание за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство, пишет ТАСС
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые взяли заложников в ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, отбывали там сроки за торговлю наркотиками и непредумышленное убийство, передает ТАСС со ссылкой на судебные приговоры.

По данным агентства, среди захватчиков:

  • Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана) — в 2023 году Волжский районный суд Волгограда приговорил его к восьми годам лишения свободы по ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств);
  • Назирчон Тошов (уроженец Таджикистана) — в 2022 году Городищенский районный суд Волгограда приговорил его к 8,5 года лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере);
  • Наврузи Рустамчон (уроженец Таджикистана) — был приговорен к семи годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере). Агентство не уточняет, какой суд и в каком году вынес приговор;
  • Темур Хусинов (гражданин Узбекистана) — в 2019 году был осужден за непреднамеренное убийство в ходе драки, срок отбывания наказания истекал в ноябре 2024-го.

О захвате заложников в ИК № 19 ФСИН по Волгоградской области сообщила днем 23 августа. «Московский комсомолец» писал, что заключенные требуют четыре автомата, автомобиль и освобождения из ШИЗО своих соотечественников. Один из заложников был убит, передавал ТАСС. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о госпитализации четырех пострадавших сотрудников УФСИН. Медики оценивали состояние двоих из них как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

По данным телеграм-канала Baza, захватчики заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России). СК возбудил дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Волгоградская область ФСИН исправительная колония захват заложников
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