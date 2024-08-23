ТАСС: захватчики в Суровикино получили сроки за торговлю наркотиками и убийство

Стало известно, за что отбывали наказания захватчики под Волгоградом

Среди заключенных, захвативших сотрудников ФСИН в Суровикино, двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, они отбывали наказание за торговлю наркотиками и непреднамеренное убийство, пишет ТАСС

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, которые взяли заложников в ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, отбывали там сроки за торговлю наркотиками и непредумышленное убийство, передает ТАСС со ссылкой на судебные приговоры.

По данным агентства, среди захватчиков:

Рамзиндин Тошев (гражданин Узбекистана) — в 2023 году Волжский районный суд Волгограда приговорил его к восьми годам лишения свободы по ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств);

Назирчон Тошов (уроженец Таджикистана) — в 2022 году Городищенский районный суд Волгограда приговорил его к 8,5 года лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере);

Наврузи Рустамчон (уроженец Таджикистана) — был приговорен к семи годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере). Агентство не уточняет, какой суд и в каком году вынес приговор;

Темур Хусинов (гражданин Узбекистана) — в 2019 году был осужден за непреднамеренное убийство в ходе драки, срок отбывания наказания истекал в ноябре 2024-го.

О захвате заложников в ИК № 19 ФСИН по Волгоградской области сообщила днем 23 августа. «Московский комсомолец» писал, что заключенные требуют четыре автомата, автомобиль и освобождения из ШИЗО своих соотечественников. Один из заложников был убит, передавал ТАСС. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о госпитализации четырех пострадавших сотрудников УФСИН. Медики оценивали состояние двоих из них как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

По данным телеграм-канала Baza, захватчики заявляют о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России). СК возбудил дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).