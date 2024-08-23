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Захват заложников в ИК-19 ,  
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Cиловики освободили заложников в колонии под Волгоградом

Сюжет
Захват заложников в ИК-19
В результате штурма ИК-19, где заключенные захватили заложников, нейтрализованы все четыре захватчика, сообщил Хинштейн. RT пишет, что один из захватчиков убит, один ранен, заложники не пострадали
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Силовики провели штурм исправительной колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области, где заключенные взяли в заложники несколько сотрудников, сообщают телеканал RT со ссылкой на источники, а также телеграм-каналы Baza и Mash.

По данным RT, один из захватчиков убит, один ранен, заложники не пострадали. Mash пишет, что операция продолжалась полчаса, во время штурма один из осужденных попытался активировать «жилет смертника», но система не сработала и он был ликвидирован спецназом.

Глава думского комитета по информполитике, экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн уточнил, что снайперы ведомства нейтрализовали всех четырех захватчиков.  

Cиловики освободили заложников в колонии под Волгоградом
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Ранее ФСИН сообщала о наличии пострадавших в результате захвата ИК № 19. ТАСС писал, что на сотрудников колонии напали как минимум трое заключенных. По данным агентства, один из заложников был убит. Телеграм-канал Baza сообщал, что на месте происшествия может быть начальник ИК № 19.

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 206 (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК (дезорганизация деятельности колонии).

Местные жители рассказали РБК о проблемах со связью в Суровикино. «Пробивается еле-еле», — говорит один из жителей города. Дорога к колонии была перекрыта.

Захват заложников в колонии под Волгоградом. Что известно
Общество
Фото:Максим Киселев / ТАСС

Заключенные захватили сотрудников ИК-19 строгого режима в заложники во время заседания дисциплинарной комиссии утром 23 августа. Четверо сотрудников колонии были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

Один человек погиб, по информации телеграм-канала SHOT, это дежурный, который пытался оказать сопротивление. Mash утверждал, что погибли как минимум двое: начальник отряда и начальник оперчасти.

Среди захватчиков — двое уроженцев Таджикистана, осужденных за сбыт наркотиков, и двое граждан Узбекистана — один из них также осужден за сбыт наркотиков, второй — за непредумышленное убийство в драке.

Начальник ФСИН Аркадий Гостев докладывал о ситуации в колонии №19 президенту Владимиру Путину. Глава государства затребовал доклады глав МВД, Росгвардии и ФСБ.

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Россия Волгоградская область ФСИН захват заложников
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