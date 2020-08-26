Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

О каких именно странах идет речь, президент России не сказал. Ранее СМИ передавали, что власти обсуждают восстановление авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсуждал с главой оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, вице-премьером Татьяной Голиковой, вопросы восстановления авиасообщения с другими странами. Об этом сам президент заявил на проходящем в режиме видеоконференции совещании с членами правительства.

«Мы с вами с утра уже говорили по поводу того, какими темпами и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

Отвечая на слова Голиковой о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в России, Путин отметил, что обсуждал эту тему с лидерами других государств и те сообщали, что в их странах заболеваемость растет.

«Они мне указывают вот на что. Открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не допустить новой волны и новой вспышки. Мы так и делаем до сих пор», — сказал Путин.