Оперштаб ответил на сообщения об обсуждении открытия рейсов в семь стран

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Никаких решений о расширении списка стран, авиасообщение с которыми будет возобновлено, пока не принято. Об этом заявили РБК в федеральном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространению в России коронавирусной инфекции COVID-19.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами», — сообщили в оперштабе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на свои источники в авиационной отрасли сообщила, что власти обсуждают восстановление авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. По данным издания, решение об этом может быть принято уже 25 августа.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены российскими властями 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин с 1 августа возобновил в ограниченном формате авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа правительство разрешило и перелеты в Швейцарию.