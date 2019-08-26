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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
По словам Бориса Алешина, авиакомпания не должна была ругать самолет до завершения расследования катастрофы, которая произошла 5 мая в Шереметьево
Борис Алешин (Фото: Артём Коротаев / ТАСС)

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.

«Когда случилась катастрофа, вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет — дрянь, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», — цитирует Алешина агентство «Интерфакс». Советник главы ОАК заявил, что подобные обвинения не следует высказывать в одностороннем порядке.

«Мы не сказали ни одного слова в адрес ни «Аэрофлота», ни пилотов, ни подготовки в «Аэрофлоте», ни тех проблем, которые «Аэрофлот» сам породил за счет неумелого менеджмента», — сказал Алешин. По его словам, никто не имеет права выдвигать обвинения до завершения расследования и окончательного выяснения причин случившегося.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Представитель ОАК пока не ответил на звонок РБК.

Пассажирский лайнер SSJ100, который направлялся из Москвы в Мурманск, спустя некоторое время после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в аэропорт Шереметьево. Во время посадки он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В тот момент на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Из предварительных данных МАКа о причинах катастрофы, опубликованных в середине июня, следует, что командир судна оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Пилоты SSJ100 несколько раз пытались получить нужную траекторию полета и шесть раз нажимали кнопку, отключающую автопилот. При посадке лайнер три раза ударился о ВПП. После последнего удара стойки шасси подломились, произошло разрушение конструкции крыла, топливо загорелось.

25 июня генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что у авиакомпании есть «много вопросов» к предварительному отчету МАКа. При этом он сообщил, что «Аэрофлот» не отказывается от новых ста самолетов SSJ100.

31 июля источник агентства ТАСС в следственных органах сообщил, что основной причиной катастрофы в Шереметьево следователи считают ошибку пилотов. В «Аэрофлоте» это сообщение назвали попыткой давления на следствие.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: SSJ100, «Аэрофлот»
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