Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

По словам Бориса Алешина, авиакомпания не должна была ругать самолет до завершения расследования катастрофы, которая произошла 5 мая в Шереметьево

Борис Алешин (Фото: Артём Коротаев / ТАСС)

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.

«Когда случилась катастрофа, вдруг «Аэрофлот» рассказал всему миру, что самолет — дрянь, по-русски говоря, и во всем виноват самолет», — цитирует Алешина агентство «Интерфакс». Советник главы ОАК заявил, что подобные обвинения не следует высказывать в одностороннем порядке.

«Мы не сказали ни одного слова в адрес ни «Аэрофлота», ни пилотов, ни подготовки в «Аэрофлоте», ни тех проблем, которые «Аэрофлот» сам породил за счет неумелого менеджмента», — сказал Алешин. По его словам, никто не имеет права выдвигать обвинения до завершения расследования и окончательного выяснения причин случившегося.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». Представитель ОАК пока не ответил на звонок РБК.