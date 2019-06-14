МАК сообщил о попытках пилотов сгоревшего SSJ уйти на второй круг

МАК сообщил о попытках пилотов сгоревшего SSJ уйти на второй круг

Специалисты пришли к выводу, что при приземлении у самолета не раскрылись створки реверса. Это произошло после повторного отделения лайнера от ВПП. Самолет сел с третьей попытки

Фото: МАК

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ100 попытались уйти на второй круг после попытки неудавшегося приземления. Это следует из предварительного отчета по результатам расследования катастрофы, опубликованного (pdf.) Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

Специалисты указали, что приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение боковой ручки управления (БРУ) полностью «на себя» непосредственно перед приземлением привели к возникновению интенсивного вращения самолета в направлении «на кабрирование» (разворот самолета с подъемом носа и набором высоты).

«В результате произошло увеличение углов тангажа (угловое движение относительно горизонтальной оси) и атаки, что при сохранении значительной приборной скорости привело к повторному отделению самолета от ВПП (явление «прогрессирующее козление»), несмотря на полное отклонение БРУ в положение «от себя» после отскока», — указано в отчете.

В процессе первого «отскока», когда самолет находился в воздухе, капитан перевел рычаг управления двигателем (РУД) в положение «максимальный реверс», но раскрытия створок реверса не произошло, так как отсутствовали сигналы обжатия основных стоек шасси, сообщает МАК.