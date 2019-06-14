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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК сообщил о попытках пилотов сгоревшего SSJ уйти на второй круг
Специалисты пришли к выводу, что при приземлении у самолета не раскрылись створки реверса. Это произошло после повторного отделения лайнера от ВПП. Самолет сел с третьей попытки
Фото: МАК

Пилоты сгоревшего в Шереметьево SSJ100 попытались уйти на второй круг после попытки неудавшегося приземления. Это следует из предварительного отчета по результатам расследования катастрофы, опубликованного (pdf.) Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

Специалисты указали, что приземление на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью, а также отклонение боковой ручки управления (БРУ) полностью «на себя» непосредственно перед приземлением привели к возникновению интенсивного вращения самолета в направлении «на кабрирование» (разворот самолета с подъемом носа и набором высоты).

«В результате произошло увеличение углов тангажа (угловое движение относительно горизонтальной оси) и атаки, что при сохранении значительной приборной скорости привело к повторному отделению самолета от ВПП (явление «прогрессирующее козление»), несмотря на полное отклонение БРУ в положение «от себя» после отскока», — указано в отчете.

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В процессе первого «отскока», когда самолет находился в воздухе, капитан перевел рычаг управления двигателем (РУД) в положение «максимальный реверс», но раскрытия створок реверса не произошло, так как отсутствовали сигналы обжатия основных стоек шасси, сообщает МАК.

«После получения сигналов об обжатии левой и правой основных стоек шасси началось открытие створок реверса, которое завершилось уже после второго отделения самолета от ВПП», — заключают специалисты.

Второе отделение от ВПП произошло на высоту 5-6 м. Через 2-3 секунды после повторного отделения РУД были переведены в положение «взлетная тяга», а БРУ в положение «на себя» до упора.

«Эти действия можно интерпретировать как попытку выполнить уход на 2-й круг, но из-за того, что перед этим уже был активирован реверс тяги (створки продолжали находиться в открытом положении, хотя и начали убираться) тяга двигателей не увеличилась», — указывает МАК.

На скорости 258 км/ч произошло третье приземление самолета с вертикальной перегрузкой не менее 5g.

«Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», — следует из отчета о катастрофе.

Специалисты сообщили, что после третьего приземления бортовые самописцы зафиксировали информацию о возможной потере (полной или частичной) управления двигателями. Для анализа этого вопроса комиссия планирует исследовать компьютеры управления двигателями (DECU). Двигатели самолета работали до момента прекращения записи параметрического самописца.

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Указано, что при срабатывании сигнализации об уходе на второй круг также сработало оповещение об отказе двигателя «GLIDESLOPE», что по методичке «Аэрофлота» означает строго уход на второй круг. В отчете МАК говорится, что сигнализацию, длящуюся 4 сек., пилоты услышали. А ранее они не уточняли параметров для ухода на второй круг: «Высота ухода на второй круг экипажем не устанавливалась».

Самолет SSJ100 потерпел аварию в Шереметьево 5 мая. Лайнер «Аэрофлота» совершал рейс из Москва — Мурманск. Спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке самолет ударился о ВПП и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам в носовой части воздушного судна. Однако большую часть пассажиров (40 из 73) спасти не удалось, погиб также бортпроводник.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: SSJ 100, Шереметьево, Катастрофа
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
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