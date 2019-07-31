«Аэрофлот» счел сообщение источника о крушении SSJ давлением на следствие

Заявление источника в следственных органах, опубликованное информагентством ТАСС, о причинах крушения SSJ100 в Шереметьево является неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

В компании отметили, что в опубликованном в июне предварительном отчете МАК не делается никаких выводов о причинах трагедии, а только подробно рассказывается о работе самолета и действиях экипажа.

«Аэрофлот» в очередной раз призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник в следственных органах, что основной причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево следователи считают ошибку пилотов. По словам собеседника, расследование будет продолжаться около полутора лет из-за большого количества технических экспертиз.