Суд отменил домашний арест для экс-замглавы Минцифры по делу о взятке

Паршина задержали в середине июля при получении взятки в размере 3,5 млн руб. Сначала его отправили под домашний арест, решение опротестовала Генпрокуратура, и теперь экс-замглавы Минцифры взят под стражу

Максим Паршин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мосгорсуд встал на сторону прокуратуры и отменил решение о домашнем аресте для бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина — он проходит по делу о взятке. Ему изменили меру пресечения на заключение под стражу, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии обвинения, Паршин получил взятку от гендиректора ООО «БФТ-Холдинг» Александра Моносова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 13 июля, что Паршина задержали за день до этого «с поличным в момент получения взятки 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов». Предположительно, за них экс-замглавы ведомства должен был содействовать в выделении грантов.

Паршина обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Под домашний арест чиновника отправили до 12 сентября, такую же меру пресечения избрали и Моносову. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), по которой грозит до 15 лет лишения свободы.

Генпрокуратура опротестовала оба решения, сославшись на то, что обвиняемые «с высокой вероятностью» могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или скрыться.

На заседании суда по ужесточению меры пресечения, как передает ТАСС, следствие сообщило, что Паршин может использовать свое положение для давления на свидетелей, а имеющиеся у него вклады в иностранном банке, оформленные на его брата, и активы в цифровой валюте, — чтобы скрыться. Судья отметила, что Паршин не признал свою вину.

47-летний Паршин занимал должность замминистра с 2018 года, среди его обязанностей были формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов. 18 июля он был уволен.

Минцифры после задержания Паршина до 1 сентября приостановило выдачу новых грантов на разработки в сфере IT. Ведомство также анонсировало проверки относительно уже выданных грантов, в случае «сомнения в стопроцентной чистоте» проекты будут отменены.