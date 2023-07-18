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Генпрокуратура опротестовала домашний арест замглавы Минцифры

Генпрокуратура опротестовала домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке
Обвинение считает, что замминистра Максим Паршин, обвиняемый в получении взятки в 3,5 млн руб. от гендиректора ООО «БФТ-Холдинг» Александра Моносова, может оказать давление на свидетелей или скрыться
Максим Паршин
Максим Паршин (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Генпрокуратура опротестовала решение суда о домашнем аресте заместителя главы Минцифры Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в 3,5 млн руб., и гендиректора и совладельца «БФТ-Холдинга» Александра Моносова, давшего взятку чиновнику, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие настаивало на помещении в СИЗО обоих обвиняемых, так как, по его мнению, Паршин и Моносов «с высокой вероятностью» могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям, воспрепятствовать расследованию иными способами или скрыться. Генпрокуратура поддержала оба ходатайства об аресте. Однако Басманный районный суд, вынесший решение, не нашел подтверждения сведениям обвинения о попытках Паршина и Моносова оказать давление на свидетелей или скрыться.

Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, представили суду документы, свидетельствующие о наличии у них наград, благодарностей, хронических заболеваний и детей на иждивении, в итоге суд согласился с доводами защиты и посадил обоих под домашний арест на два месяца. Паршину и Моносову запрещено пользоваться услугами почты, интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу. Отбывать срок домашнего ареста замглавы Минцифры будет в коттедже своей матери, расположенном в элитном жилом комплексе «Княжье озеро» в Истринском городском округе Подмосковья. Генпрокуратура сочла решение суда необоснованным.

Паршин курировал в Минцифры работу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), отвечающего за выбор «приоритетных проектов в сфере импортозамещения общесистемного и промышленного ПО» и выделение грантов, а «БФТ-Холдинг» как раз специализировался на разработке IT-решений для госсектора. В 2022 году компания выиграла и выполнила 81 госконтракт, еще 23 на сумму 1,6 млрд руб. — в этом году.

Замглавы Минцифры был задержан 12 июля. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, его поймали «с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов».

На следующий день суд поместил Паршина и Моносова под домашний арест.

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Теги
Елена Чернышова
Минцифры уголовное дело взятка Генпрокуратура
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