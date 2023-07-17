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Минцифры приостановит выдачу IT-грантов и проверит уже полученные

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT
Минцифры проведет проверку и отменит финансирование в случае «сомнения в 100% чистоте» проекта. Об этом ведомство объявило на фоне задержания замминистра Максима Паршина, которого заподозрили в получении взятки на 3,5 млн руб.
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на разработки в сфере IT, проверит компетенцию сотрудников основного оператора — Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и обновит состав комиссии и экспертов, которые оценивают поступающие заявки, сообщает ведомство.

Министерство собирается провести аудит выданных в 2022–2023 годах грантов; в случае «сомнения в 100% чистоте» проекты будут отменены. Также оно обещает исключить личное влияние своих сотрудников на решения о выдаче грантов и обеспечить прозрачность и публичность при выполнении таких проектов.

Комиссию по проверке возглавит министр Максут Шадаев, в нее войдут представители основных ассоциаций в сфере IT.

На сайте Минцифры отмечается, что ведомство приостановило прием заявок на гранты компаниям — разработчикам программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов (до 500 млн руб.) и стартапам (до 20 млн руб.). Конкурсы грантов для компаний, внедряющих российские IT-решения (до 6 млрд руб.) и новые цифровые решения (до 700 млн руб.), продолжаются.

Министерство объявило о приостановке выдачи и проверке выданных грантов на фоне задержания его замглавы Максима Паршина, курирующего федеральные проекты. Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Депутат Александр Хинштейн рассказал, что Паршина взяли с поличным при получении 3,5 млн руб. в московском ресторане, деньги, по предварительным данным, предназначались за помощь в получении гранта. По этому делу задержали также гендиректора IT-компании «БФТ-холдинг» Александра Моносова. Обоих отправили под домашний арест до 12 сентября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минцифры гранты ИТ-технологии IT Максут Шадаев взятка
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