Мишустин уволил задержанного за взятку замглавы Минцифры Паршина

Паршина задержали 12 июля при получении взятки размером 3,5 млн руб., за которую он, считает следствие, должен был содействовать в выделении гранта. По делу также проходит IТ-бизнесмен Моносов. Обоих отправили под домашний арест

Максим Паршин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замглавы Минцифры Максима Паршина, который был задержан при получении крупной взятки около десяти дней назад, документ опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение датировано 18 июля, о задержании Паршина стало известно 13-го. Как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, Паршина задержали за день до этого «с поличным в момент получения взятки 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов». Предположительно, за них экс-замглавы ведомства должен был содействовать в выделении грантов.

Паршина обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Басманный районный суд Москвы отправил бывшего чиновника под домашний арест до 12 сентября, Генпрокуратура опротестовала это решение.

По делу экс-замминистра задержали генерального директора IT-разработчика «БФТ-холдинг» Александра Моносова, его подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Его тоже отправили под домашний арест до 12 сентября.





47-летний Паршин занимал должность замглавы министерства с 2018 года, среди его обязанностей были формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов.

На фоне ситуации с Паршиным Минцифры до 1 сентября приостановило выдачу новых грантов на разработки в сфере IT. Ведомство также анонсировало проверки компетенций сотрудников основного оператора — Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), обновление состава комиссии и экспертов, которые оценивают поступающие заявки, и аудит выданных в 2022–2023 годах грантов; в случае «сомнения в 100% чистоте» проекты будут отменены.