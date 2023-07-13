Замглавы Минцифры задержали при получении взятки

Паршина задержали в московском ресторане при получении крупной взятки. В суд поступило ходатайство об аресте чиновника. В Минцифры он курировал бюджетные вопросы

Максим Паршин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Заместителя Министерства цифрового развития Максима Паршина задержали по делу о коррупции. Об этом сообщил Следственный комитет ТАСС.

Следствие просит арестовать его, следует из данных в карточке дела Басманного суда Москвы. Паршина попросили арестовать до 12 сентября 2023 года, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, Паршина задержали накануне «с поличным в момент получения взятки 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов». Предположительно, за них замглавы ведомства должен был посодействовать в выделении грантов.

В Минцифры РБК сообщили, что ведомство оказывает содействие силовикам.

47-летний Паршин занимает должность замглавы министерства с 2018 года. Он руководил тремя федеральными проектами — «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельность подведомственных организаций и т.д.

С 2002 по 2013 год Паршин работал на различных должностях в Министерстве экономического развития. В 2013 году он перешел на должность замгендиректора «Почты России», на которой оставался до 2014 года. С 2014 по 2015 год Паршин являлся замруководителя Федеральной службы по труду и занятости. В 2016–2018 годах возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.