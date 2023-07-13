Шадаев объяснил сотрудникам задержание замглавы Минцифры

Заместителя Шадаева задержали при получении взятки. Министр сказал, что после этого ведомство ждет много критики и ее нужно будет «перетерпеть», но случившееся не повлияет на реализацию планов Минцифры

Максут Шадаев (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Глава Минцифры Максут Шадаев после задержания своего заместителя Максима Паршина при получении взятки попросил сотрудников ведомства «пережить, перетерпеть», так как в адрес министерства будет «много критики». Об этом он написал во внутреннем чате Минцифры, сообщает ТАСС. Подлинность сообщения РБК подтвердила пресс-служба ведомства.

Фото: Внутри Минцифры / Telegram

«Да, в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики. И это понятно. Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться, и даже это событие не перечеркнет этих результатов. Сохраняйте спокойствие, выдержку», — написал Шадаев. Он выразил уверенность, что произошедшее не повлияет на реализацию планов ведомства.

Паршина, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, задержали накануне с поличным: он получал взятку в размере 3,5 млн руб. в московском ресторане. Предположительно, за них замглавы ведомства должен был посодействовать в выделении грантов. В Басманный суд поступила просьба следствия арестовать его до 12 сентября.

Минцифры сообщило, что оказывает содействие силовикам.

В ведомстве Паршин отвечает за федеральные проекты «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; кроме того, в его ведении находятся вопросы формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов и деятельности подведомственных организаций и т.д.