Шадаев объяснил сотрудникам задержание замглавы Минцифры

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 17:25
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Актеру Ивану Краско сделали операцию из-за инсульта Общество, 21:52
Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города Город, 21:41
В Киеве запретили исполнять русские песни Политика, 21:31
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 21:27
На катках США появились «офисы Овечкина» Спорт, 21:16
Минаев перешел с должности главного редактора «Правил жизни» Общество, 21:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 21:00
Власти предложили ужесточить проверки после отравлений слабым алкоголем Общество, 20:57
Наместнику Киево-Печерской лавры пригрозили восемью годами тюрьмы Политика, 20:48
Пассажирам разрешили летать с ламинированными свидетельствами о рождении Общество, 20:44
ФАС выдала предостережение после слов главы Внуково о ценах на билеты Бизнес, 20:40
Чем живет молодежь: комплексный портрет аудитории РБК и «Мир», 20:35
Шадаев объяснил сотрудникам задержание замглавы Минцифры Общество, 20:34
Общество ,  
0 

Шадаев объяснил сотрудникам задержание замглавы Минцифры

Максут Шадаев объяснил сотрудникам задержание замглавы Минцифры Максима Паршина
Заместителя Шадаева задержали при получении взятки. Министр сказал, что после этого ведомство ждет много критики и ее нужно будет «перетерпеть», но случившееся не повлияет на реализацию планов Минцифры
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Глава Минцифры Максут Шадаев после задержания своего заместителя Максима Паршина при получении взятки попросил сотрудников ведомства «пережить, перетерпеть», так как в адрес министерства будет «много критики». Об этом он написал во внутреннем чате Минцифры, сообщает ТАСС. Подлинность сообщения РБК подтвердила пресс-служба ведомства.

Фото: Внутри Минцифры / Telegram
Фото: Внутри Минцифры / Telegram

«Да, в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики. И это понятно. Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться, и даже это событие не перечеркнет этих результатов. Сохраняйте спокойствие, выдержку», — написал Шадаев. Он выразил уверенность, что произошедшее не повлияет на реализацию планов ведомства.

Паршина, как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, задержали накануне с поличным: он получал взятку в размере 3,5 млн руб. в московском ресторане. Предположительно, за них замглавы ведомства должен был посодействовать в выделении грантов. В Басманный суд поступила просьба следствия арестовать его до 12 сентября.

Минцифры сообщило, что оказывает содействие силовикам.

В ведомстве Паршин отвечает за федеральные проекты «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; кроме того, в его ведении находятся вопросы формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов и деятельности подведомственных организаций и т.д.

Читайте на РБК Pro
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Индекс Мосбиржи вырос на треть за полгода. Какие акции покупать теперь
Вырастет ли доллар до 100 рублей
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
Максут Шадаев Минцифры взятка коррупция
Материалы по теме
Замглавы Минцифры задержали при получении взятки
Политика
В Москве осудили трех полковников по делу о взятках за ремонт машин МВД
Общество
Бывшего главу оператора «Платона» арестовали по делу о взятках
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter