МИД заявил о реанимации Австрией «острого сюжета о русских шпионах»

Российский МИД заявил, что обвинения МИД Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева о связях с разведкой озвучиваются в стиле highly likely и не ведут к разговору по существу

МИД Австрии (Фото: minoritenplatz8 / Flickr)

В МИДе заявили, что обвинения в отношении российского гражданина Игоря Зайцева, заподозренного в работе на российскую разведку, озвучивают «в стиле highly likely». Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщения об этом в МИДе назвали вбросами. Дипломаты добавили, что сожалеют о том, что есть желающие «реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике». В ведомстве добавили, что полагают, что данный вопрос уже закрыт.

Ранее МИД Австрии объявил в розыск Игоря Егоровича Зайцева, который подозревается в том, что проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики». По данным издания Kurier, Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны.

Издание Heute говорило о связи Зайцева с делом в отношении полковника австрийской армии в отставке Мартина М., который подозревается в передаче секретных сведений российской разведке. Утверждалось, что он работал на Москву 20 лет и получил €300 тыс. О его задержании австрийские СМИ написали в прошлом ноябре.