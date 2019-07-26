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Alphabet $1 385 (+10,18%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,83%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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МИД заявил о реанимации Австрией «острого сюжета о русских шпионах»
Российский МИД заявил, что обвинения МИД Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева о связях с разведкой озвучиваются в стиле highly likely и не ведут к разговору по существу
МИД Австрии (Фото: minoritenplatz8 / Flickr)

В МИДе заявили, что обвинения в отношении российского гражданина Игоря Зайцева, заподозренного в работе на российскую разведку, озвучивают «в стиле highly likely». Об этом сообщает «РИА Новости».

Сообщения об этом в МИДе назвали вбросами. Дипломаты добавили, что сожалеют о том, что есть желающие «реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года «острый сюжет» о русских шпионах в альпийской республике». В ведомстве добавили, что полагают, что данный вопрос уже закрыт.

Ранее МИД Австрии объявил в розыск Игоря Егоровича Зайцева, который подозревается в том, что проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики». По данным издания Kurier, Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны.

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МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

Издание Heute говорило о связи Зайцева с делом в отношении полковника австрийской армии в отставке Мартина М., который подозревается в передаче секретных сведений российской разведке. Утверждалось, что он работал на Москву 20 лет и получил €300 тыс. О его задержании австрийские СМИ написали в прошлом ноябре.

Занимавшая пост главы МИД Австрии Карин Кнайсль после появления информации о шпионе отменила запланированный визит в Россию, а канцлер Себастьян Курц назвал подобную деятельность недопустимой.

Глава российского МИДа Сергей Лавров после этого выразил удивление, что у Москвы не были запрошены разъяснения, отметив, что Австрия прибегла к микрофонной и мегафонной, а не традиционной дипломатии.

Автор: Александра Федотова
Теги: МИД России, Австрия, шпионаж
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