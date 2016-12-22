Лавров счел мегафонной дипломатией ситуацию с экс-полковником в Австрии

Глава МИДа рассказал, что был неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведке в пользу России. По его словам, Вена занимается не традиционной, а мегафонной дипломатией

Сергей Лавров (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг предполагаемого российского агента, работавшего в армии Австрии 20 лет и сотрудничавшего с Москвой, заявил, что в Вене занимаются микрофонной и мегафонной, а не традиционной дипломатией, передает «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что узнал о случившемся перед переговорами с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом, которая прошла утром в пятницу, 9 ноября, в Москве, и его эта информация «неприятно удивила».

«Испокон веков было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал он на пресс-конференции с журналистами.

Лавров считает, что Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России. Он подчеркнул, что привлечет внимание австрийского посла к тому, как нужно действовать в таких ситуациях.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно», — добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства посоветовал следовать нормам международного общения, разбираясь в ситуации с задержанным в Австрии экс-полковником.​

Ранее газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии на «незаметном посту» и передавал в Москву секретные данные о Военно-воздушных силах республики, артиллерийских системах, докладывал о ситуации с мигрантами и составлял характеристики на многих высокопоставленных офицеров. По информации издания, мужчина, дослужившийся до чина полковника, получил за свою работу €300 тыс.

После появления информации об этом глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой в августе приезжал президент Владимир Путин, отменила свой запланированный на декабрь визит в Россию. Канцлер республики Себастьян Курц заявил, что шпионаж на территории Австрии недопустим.