МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

Игорь Зайцев якобы работал на ГРУ. В Вене утверждают, что он действовал в ущерб интересам Австрии

Фото: BundesministeriumFuerInneres / Facebook

МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева. В сообщении, на которое ссылается издание Osterreich Zeitung, утверждается, что 65-летний мужчина подозревается в том, что «тайно» проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской республики».

В сообщении австрийской полиции также отмечается, что подозреваемый родился 6 декабря 1954 года в Москве.

Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск. По информации Kurier, по факту расследования был проведен обыск в Зальцбурге.

Издание Heute связывает розыск Зайцева с уголовным делом в отношении полковника австрийской армии в отставке Мартина М. Последний подозревается в том, что в 1992–2018 годах передавал секретную информацию сотрудникам российской разведки. При этом не говорилось о том, кто именно получал эти данные.