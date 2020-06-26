Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 12:56
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса Общество, 16:55 Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии» Общество, 16:54 Лукашенко связал высокие цены на квартиры в Минске со спросом у москвичей Общество, 16:51 На смену легенде 911: что внутри нового электрокара Porsche Taycan РБК и Porsche, 16:49 Суд освободил Апфельбаум от наказания Общество, 16:48 Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам Спорт, 16:45 Прогулка с единорогами: сервис из Ульяновска, в который верит Уолл-стрит Quote, 16:42 Суд приговорил Серебренникова к условному сроку Общество, 16:39 Слушаем песню группы OQJAV о трудностях честного выбора Стиль, 16:27 «Клоппа можно назвать Богом». Как футбольный мир поздравил «Ливерпуль» Спорт, 16:27 Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России Общество, 16:26 Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей Общество, 16:23 Как построить виртуальный офис и поднять производительность труда Партнерский материал, 16:20 Самолет в никуда. Весь путь развития Telegram Open Network Крипто, 16:12
Общество ,  
0 

Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей

Новые правила медосвидетельствования для получения или продления водительских прав, которые касаются выявления алкогольной и наркотической зависимостей, отложены до 1 января. Ранее их критиковал Путин
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения утвердило приказ, который сохраняет действующие правила медицинского освидетельствования до 1 января 2021 года, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

С 1 июля должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования водителей с обязательным расследованием на признаки злоупотребления алкоголя. «Дополнительная проработка данного вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для тех, в отношении кого врач-нарколог при осмотре установит наличие клинических признаков расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — добавили в Минздраве. Для более детального экспертного обсуждения этих нововведений, поступивших в связи с ними предложений, и для того, чтобы регионы смогли подготовиться к ним, срок их вступления в силу отложили, говорится в сообщении. Поэтому сохранен и продлен действующий порядок.

«На практике для гражданина принятие этого документа будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий сдачу теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания», — уточнили в министерстве.

Минздрав предложил отложить новые нормы медосвидетельствования водителей
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ведомство планировало внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в ноябре прошлого года. В частности, министерство предложило обязать водителей при получении или продлении прав сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ ведомства вызвал опасения граждан, что медосвидетельствование водителей подорожает в разы. О возможном повышении стоимости документа писал «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов. Из-за возможного росте цен на медсправки в ряде российских городов появились очереди перед наркодиспансерами.

Путин назвал «чушью» повышение цен на медосмотр для водителей
Общество

Президент Владимир Путин раскритиковал инициативу Минздрава и посчитал ее чушью. Для многих россиян подорожание справки может стать значительным, отметил он. Путин назвал необходимыми дополнительные обследования, связанные с безопасностью людей на дорогах, но призвал вводить их «как-то с умом, поэтапно хотя бы». В Генпрокуратуре новые правила Минздрава назвали ошибкой. После этого дату вступления приказа в силу перенесли на лето 2020 года. Затем министерство предложило отложить ее еще на полгода.

Авторы: Наталия Анисимова, Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, медосвидетельствование, водители
Материалы по теме
Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Общество
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter