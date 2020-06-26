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Минздрав предложил отложить новые нормы медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения решило отложить до 1 января вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о новых правилах, по которым водители для получения медсправки должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя только в том случае, если нарколог обнаружит симптомы заболевания.

«Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н <...>, заменив в пункте 5 слова
‎«с 1 июля 2020 года» словами «с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

Приказ должен вступить в силу 30 июня.

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Минздрав, медосвидетельствование, водители
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