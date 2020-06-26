В России за сутки умерли 176 заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 8781 заразившийся коронавирусом, из них 176 — за последние сутки. Больше всего смертей от COVID-19 за день зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 47

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За день в России скончались 176 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 8781.

Больше всего летальных исходов за сутки зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 47. В Москве умерли 25 человек, следом за ней идут Челябинская область и Подмосковье — в них умерли 18 и 14 заразившихся соответственно.

За сутки в России выявили 6,8 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 620,7 тыс. случаев COVID-19. По этому показателю Россия находится на третьем месте в мире после США (2,4 млн) и Бразилии, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По числу смертей от заболевания страна занимает 13-е место.