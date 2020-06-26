В России за сутки умерли 176 заразившихся коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
Как восполнить кадровый дефицит в ИТ Партнерский материал, 12:27 Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми до 16 лет Политика, 12:13 Кто пришел в суд поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Общество, 12:06  В Совфеде ответили на слова Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым Политика, 12:03 Время и стекло: как пандемия спасла производителей экранов — Bloomberg Pro, 12:01 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:58 Введение новых правил тюнинга отложили до 1 июля 2021 года Авто, 11:56 Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака» Спорт, 11:54 СМИ узнали о планах Евросоюза не открывать границы для россиян с 1 июля Политика, 11:47 Студия Артемия Лебедева выдавала «нейродизайнера» за реального человека Стиль, 11:46 Фанаты на заборе и фаер-шоу. Как Ливерпуль отпраздновал победу в АПЛ Спорт, 11:44 Трамп назвал смертность от COVID-19 в США одной из самых низких в мире Политика, 11:39 Сеть Ethereum подверглась атаке. Виноваты майнеры Крипто, 11:38 Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать ежегодным Общество, 11:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки умерли 176 заразившихся коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 8781 заразившийся коронавирусом, из них 176 — за последние сутки. Больше всего смертей от COVID-19 за день зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 47
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За день в России скончались 176 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране достигло 8781.

Больше всего летальных исходов за сутки зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 47. В Москве умерли 25 человек, следом за ней идут Челябинская область и Подмосковье — в них умерли 18 и 14 заразившихся соответственно.

В России суточный прирост заболевших COVID-19 упал ниже 7 тыс. человек
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За сутки в России выявили 6,8 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 620,7 тыс. случаев COVID-19. По этому показателю Россия находится на третьем месте в мире после США (2,4 млн) и Бразилии, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По числу смертей от заболевания страна занимает 13-е место.

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Экономика
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В конце мая Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболеваемости коронавирусом тех зараженных, у которых нет жалоб. В таких случаях ведомство предложило ставить диагноз «Носительство возбудителя COVID-19», а не «Положительный результат теста на вирус».

Рекомендации ведомства коснулись и определения причин смерти заразившихся. По ним коронавирус всегда указывается в причинах смерти, если его выявили у пациента, однако случаи разделяют на две группы: когда заболевание стало основной причиной смерти или было сопутствующим.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Россия
Материалы по теме
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Экономика
Москва перестала быть лидером по смертности от COVID-19
Общество
Ученый спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter