Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Первый фактор, объяснил руководитель Росстата, — это то, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. «Проводятся анализы, на подготовку окончательного медицинского свидетельства о смерти уходит до 45 дней, и потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных», — пояснил он.

Второй фактор — это то, что в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения, продолжил Малков. В крупнейших по населению регионах, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в большинстве других, такое требование установлено и «нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти». «В этих регионах мы полностью уверены в цифрах по общей смертности. Также именно эти субъекты первые приняли на себя удар коронавирусной инфекции, в других смертность от коронавируса в апреле была на очень низком уровне», — уточнил он.

Самая высокая смертность среди российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией — 1561 человек, из них для 805 коронавирус стал основной причиной смерти. Всего общая смертность в Москве в апреле 2020 года составила 11,8 тыс. человек, что на 1934 больше, чем в апреле 2019 года (9,9 тыс. человек).

Недорегистрация смертей в загсах

В некоторых регионах нормативных требований об обязательной регистрации смерти в загсе до похорон может не быть, продолжил Малков. «Это в первую очередь Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, встречается в Поволжье и на Дальнем Востоке, — пояснил он. — В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в загс и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения».

Согласно опубликованным данным Росстата, в апреле общий уровень смертности в Дагестане рухнул на 51% — 583 cкончавшихся в апреле 2020 года (из них c COVID-19 — десять человек) против 1192 в апреле 2019 года; в Чечне — на 28,3% (умерших с COVID-19 в апреле — семь человек); в Ингушетии — на 25,4% (умерших с COVID-19 в апреле — 11). В Краснодарском крае общий уровень смертности снизился на 17,3% (умерших с COVID-19 в апреле — 33 человека).

Окончательный диагноз ставится на основании вскрытия и заключения патологоанатома, но в некоторых регионах, например в мусульманских республиках, стараются избежать вскрытия и быстрее похоронить, из-за чего установить, был ли у умершего COVID-19, возможно, уже не получится, отметил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Окончательная статистика смертности будет опубликована только летом следующего года, после проведения всей сверки данных по году, представленные сейчас данные — предварительные, это текущий учет, который может быть неполным, сообщил Вишневский. Низкая смертность от COVID-19 в России порождает вопросы, считает глава Института демографии ВШЭ: «По всей видимости, есть давление и стремление на местах преуменьшить число случаев смерти от коронавируса».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всегда есть регионы, к которым возникает много вопросов насчет как оперативной (текущей), так и окончательной статистики смертности, отметил заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. «Если руководителей регионов начинают за статистику наказывать или указывать, какой она должна быть, у них возникает стимул этой статистикой управлять», — объяснил он. Помесячная статистика всегда очень «зашумленная»: первичное медицинское свидетельство о смерти может отличаться от окончательного. «Мы видим, что по уточненным данным и уточненной методологии может изменяться и время, и причина смерти», — констатировал ученый. На каждом из уровней формирования первичных данных могут возникать ошибки и искажения, которые не всегда являются намеренными манипуляциями. «По статистике общего числа умерших в 2020 году, которая появится в конце года, можно будет оценить избыточную смертность, сопоставив общую смертность со сглаженной средней смертностью в России и в других странах, и тогда мы увидим реальную картину влияния пандемии», — заключил Шульгин.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в июне заявил, что считает статистику смертности от COVID-19, которая наблюдается в России, сложной для понимания. Сравнительно небольшое число смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит необычно, заметил он. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечала, что оценивать уровень смертности от заболеваний, включая COVID-19, сложно, так как он зависит от многих факторов: Россия наращивала тестирование на коронавирус, что могло повлиять на статистику. По словам Вуйнович, претензий у ВОЗ к России по этому вопросу нет. Вице-премьер Татьяна Голикова в мае подчеркивала, что правительство «никогда не манипулировало официальной статистикой».

Статистика будет дополняться

Данные Росстата о смертности от COVID-19 будут уточняться по мере поступления окончательных медицинских свидетельств о смерти, а также сведения придется добирать в тех регионах, где люди не дошли до загсов, сообщил Малков. «Их не очень много, и это не сильно повлияет на значение смертности в целом по стране. Вы прекрасно понимаете: данные по крупнейшим регионам страны получены в полном объеме, и некоторая доля недополученных данных по небольшим по населению субъектам не сильно повлияет на общую цифру. Тем не менее некоторые поправки и дополнения будут. И мы обязательно будем их открыто показывать», — подчеркнул собеседник РБК.

Ситуация с вирусом позволила выявить несовершенство схемы сбора данных, констатировал глава Росстата. Правительство поручило ведомству разработать архитектуру информационных систем и модель передачи данных, которая не будет зависеть ни от каких внешних обстоятельств, рассказал он. Сейчас Росстат работает над целевой моделью совместно с Федеральной налоговой службой (которая является оператором ЕГР ЗАГС), Минздравом и Минюстом.

Статистика смертности за май 2020 года будет опубликована к концу первой декады июля, обещал Малков.

По состоянию на 22 июня, согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 592 280 заражений COVID-19. Общее число летальных исходов составило в стране 8206. По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу выявленных случаев Россия занимает третье место в мире, а по уровню смертности — 13-е.

Полную версию интервью с главой Росстата Павлом Малковым читайте здесь.