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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 25 человек

За сутки в Москве от коронавируса зафиксировали почти в два раза больше смертей, чем накануне, однако от пиковых значений смертности показатели все еще далеки

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли 25 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии умерли 3694 человека

«В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Всего в столице было зафиксировано 217 тыс. случаев заражения. Из них 142,1 тыс. выздоровели. Накануне от коронавируса в городе умерли 12 человек. Утром в четверг оперативный штаб сообщил, что за сутки выявлено 885 больных.

Собянин посоветовал москвичам пока не вести детей в детские сады
Общество
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

По данным штаба на утро 25 июня, всего в России зафиксировано 613,9 тыс. случаев заболевания. 8605 человек умерли.

С 9 июня в Москве постепенно снимают введенные для борьбы с распространением заболевания ограничения. В этот день в столице отменили пропускной режим, с 16 июня москвичам разрешили прогулки на свежем воздухе без ограничений и работу непродовольственных магазинов. С 23 июня в столице работе вернулись фитнес-центры, заведения общепита, открылись детские площадки и уличные тренажеры. Детские сады в городе также открылись, однако 25 июня мэр Сергей Собянин посоветовал родителям пока не отправлять туда детей, если есть такая возможность.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Москва
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