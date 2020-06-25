В Москве за сутки от коронавируса умерли 25 человек
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умерли 25 человек, сообщили в оперативном штабе. Всего с начала эпидемии умерли 3694 человека
«В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.
Всего в столице было зафиксировано 217 тыс. случаев заражения. Из них 142,1 тыс. выздоровели. Накануне от коронавируса в городе умерли 12 человек. Утром в четверг оперативный штаб сообщил, что за сутки выявлено 885 больных.
По данным штаба на утро 25 июня, всего в России зафиксировано 613,9 тыс. случаев заболевания. 8605 человек умерли.