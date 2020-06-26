В России суточный прирост заболевших COVID-19 упал ниже 7 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

Суточный прирост стал минимальным с 29 апреля. Тогда в стране выявили 5,8 тыс. заразившихся.

«Конечно, это очень приятная для нас цифра, мы очень рассчитываем, что такая тенденция [к снижению] продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — сказала Голикова.

В то же время вице-премьер обратила внимание на то, что регионы хоть и «делают все возможное для того, чтобы как можно больше спасти человеческих жизней», однако суточное число умерших все еще «достаточно большое».