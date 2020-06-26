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В России суточный прирост заболевших COVID-19 упал ниже 7 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

Суточный прирост стал минимальным с 29 апреля. Тогда в стране выявили 5,8 тыс. заразившихся.

«Конечно, это очень приятная для нас цифра, мы очень рассчитываем, что такая тенденция [к снижению] продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — сказала Голикова.

В то же время вице-премьер обратила внимание на то, что регионы хоть и «делают все возможное для того, чтобы как можно больше спасти человеческих жизней», однако суточное число умерших все еще «достаточно большое».

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«Это очень важно: важно тянуть человека до самого последнего, применять все возможные и невозможные меры для того, чтобы спасти человеческую жизнь», — отметила Голикова.

С учетом новых данных, о которых сообщила вице-премьер, всего в России зарегистрировано 620,7 тыс. заразившихся коронавирусом. По этому показателю страна находится на третьем месте в мире, следует из общей статистики Университета Джонса Хопкинса.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, статистика, Россия, Татьяна Голикова
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