МХАТ назвал неуклюжими жалобы сотрудников на руководство

В видеообращении актеры театра попросили президента Владимира Путина вмешаться в «критическую ситуацию», сложившуюся в театре

Эдуард Бояков (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Актеры и зрители, записавшие обращения к президенту Владимиру Путину по поводу руководства и репертуара Московского художественного академического театра им. Горького, пытаются дискредитировать «результаты кропотливой работы» сотрудников театра, это «вызывает чувство брезгливости», считает художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Подписанное им и «коллективом МХАТ им. Горького» заявление опубликовано на официальном сайте МХАТ.

По итогам первого полугодия выросло количество зрителей, посетивших театр, билетная выручка и другие доходы, отмечает Бояков. Успехам театра и его репертуару посвящена примерно половина текста его обращения. Худрук, в частности, пишет, что на следующий сезон запланированы не менее восьми премьер, а в предыдущие годы их было «одна-две».

В обращении актеры и зрители утверждали, что вместо классического репертуара театр ставит спектакли «низкого художественного уровня».

«Наш театр должен априори иметь статус национального театра. И мы этого добьемся. Неуклюжие, как логически, так и эстетически, видеообращения пяти-шести актеров театра, среди которых один только что наказан за пьянство, другой — за публичный скандал и антисемитские высказывания, а остальные, видимо, просто не верят в свою творческую конкурентоспособность, не помешают нам добиться этой цели, реализовать эту миссию», — говорится в заявлении.