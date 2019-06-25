Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

В декабре прошлого года Доронину сняли с этой должности и поставили вместо нее продюсера и режиссера Эдуарда Боякова. Актеры пожаловались на резко снизившееся при нем качество постановок и превращение театра «в прокатную площадку»

Татьяна Доронина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актеры и зрители Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили восстановить полномочия бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной. Видео они разместили на YouTube.

«В нарушение приказа Минкульта о внесении изменений в устав театра президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. <...> Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все наши обращения мы получали только отписки из Министерства культуры», — зачитала обращение заслуженная артистка России Лидия Матасова.

Она рассказала, что МХАТ в настоящее время превращается «в прокатную площадку» и уничтожает достижения Станиславского.

«Классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка», — добавила Матасова.