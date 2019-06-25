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Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
В декабре прошлого года Доронину сняли с этой должности и поставили вместо нее продюсера и режиссера Эдуарда Боякова. Актеры пожаловались на резко снизившееся при нем качество постановок и превращение театра «в прокатную площадку»
Татьяна Доронина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Актеры и зрители Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили восстановить полномочия бывшего художественного руководителя театра Татьяны Дорониной. Видео они разместили на YouTube.

«В нарушение приказа Минкульта о внесении изменений в устав театра президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. <...> Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, так как на все наши обращения мы получали только отписки из Министерства культуры», — зачитала обращение заслуженная артистка России Лидия Матасова.

Она рассказала, что МХАТ в настоящее время превращается «в прокатную площадку» и уничтожает достижения Станиславского.

«Классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка», — добавила Матасова.

Руководитель рекламно-информационного отдела МХАТ имени Горького Александр Замыслов заявил РБК, что главная претензия актеров к руководству связана с тем, что там приняли сухой закон. «Труппа не приняла то, что им запретили пить во время работы», — сказал он.

По его словам, в записи видеообращения приняли участие шесть актеров театра, из них один — бывший, а остальные — неизвестные ему люди. Он также опроверг слова Матасовой о том, что Доронину вынудили уйти с поста худрука театра.

«Доронина когда-то самостоятельно приняла решение покинуть пост художественного руководителя и оставить за собой пост президента. Татьяна Васильевна — здравомыслящий человек. Как человека можно держать в заложниках?» — отметил Замыслов.

РБК запросил комментарий Минкультуры. Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков на момент публикации не ответил на звонок РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обращение, заявил, что в Кремле его еще не видели, он добавил, что назначение худруков театров не является прерогативой главы государства.

Общество
Худруком МХАТ им. Горького вместо Дорониной стал Бояков

В декабре прошлого года новым руководителем МХАТ имени Горького был назначен продюсер и театральный режиссер, основатель театра «Практика» Эдуард Бояков. До него с 1987 года им руководила народная артистка СССР Татьяна Доронина. Ее назначили на специально учрежденную должность президента театра. Тогда же заместителем худрука по литературной части назначили писателя Захара Прилепина, а заместителем руководителя по творческой работе — заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Порываева
При участии: Мария Истомина, Владимир Дергачев
Теги: МХАТ им. Горького, Владимир Путин, Президент
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