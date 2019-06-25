Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Бывший худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина занимает пост председателя художественного совета театра и может влиять на репертуарную политику. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций». — отметили в министерстве. Там уточнили, что следят следят за происходящим и прислушиваются к аргументации обеих сторон. «Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение», — заключили в ведомстве.

23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.