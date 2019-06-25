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FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Бывший худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина занимает пост председателя художественного совета театра и может влиять на репертуарную политику. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций». — отметили в министерстве. Там уточнили, что следят следят за происходящим и прислушиваются к аргументации обеих сторон. «Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение», — заключили в ведомстве.

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Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.

В обращении утверждается, что Доронина, ставшая президентом театра, «лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра». Сам театр якобы превращается «в прокатную площадку» и уничтожает достижения Станиславского.

Руководитель рекламно-информационного отдела МХАТ имени Горького Александр Замыслов сказал РБК, что главная претензия актеров к руководству связана с тем, что там приняли сухой закон. «Труппа не приняла то, что им запретили пить во время работы», — сказал он. Замыслов также отверг заявление актеров о том, что Доронину вынудили уйти с поста худрука театра.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя РБК обращение, отметил, что назначение худруков театров не является прерогативой главы государства.

Теги: МХАТ им. Горького, Минкультуры, Татьяна Доронина, новости РБК
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Общество
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука
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