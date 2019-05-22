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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Екатеринбургская епархия отреагировала на итоги опроса ВЦИОМ о храме
В своем специальном заявлении епархия отметила, что на результатах опроса сказалось обострение ситуации вокруг строительства храма. Итоги опроса не могут отражать действительного положения, считает епархия
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о возведения храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге не отражают действительного положения дел, поскольку опрос был проведен во время обострения ситуации. Об этом говорится в заявлении Екатеринбургской епархии, опубликованном на ее сайте.

«Оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями», — говорится в заявлении. Епархия замечает, что опрос проводился «во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел».

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Большинство екатеринбуржцев выступили против строительства храма в сквере

Результаты опроса, считает епархия, «скорее отражают еще совсем недавнюю «перегретость» общества». Кроме того, на итоги повлияла серьезная недоинформированность горожан по поводу проекта строительства храма, который включает в себя благоустройство сквера и городской набережной. В этой связи, сказано в заявлении горожанам пока сложно составить объективное мнение о проекте.

ВЦИОМ опубликовал 22 мая результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в сквере у Театра драмы в центре города. Результаты показали, что большинство (74%) назвали эту идею неудачной, в поддержку строительства храма на этом месте высказались только 10% респондентов. В целом против возведения храма в городе выступили 18% жителей города, еще 58% заявили, что храм следует построить в другой части города.

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Губернатор после опроса ВЦИОМа предложил перенести храм в Екатеринбурге

Возведение нового храма в Екатеринбурге вызвало волну несанкционированных протестов в городе. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину. Комментируя события, он напомнил о простом способе — проведении опроса. Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Екатеринбург, Храм
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