Екатеринбургская епархия отреагировала на итоги опроса ВЦИОМ о храме

В своем специальном заявлении епархия отметила, что на результатах опроса сказалось обострение ситуации вокруг строительства храма. Итоги опроса не могут отражать действительного положения, считает епархия

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Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о возведения храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге не отражают действительного положения дел, поскольку опрос был проведен во время обострения ситуации. Об этом говорится в заявлении Екатеринбургской епархии, опубликованном на ее сайте.

«Оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями», — говорится в заявлении. Епархия замечает, что опрос проводился «во время обострения ситуации, когда сторонам не дана возможность предоставить аргументы, не может отражать действительного положения дел».

Результаты опроса, считает епархия, «скорее отражают еще совсем недавнюю «перегретость» общества». Кроме того, на итоги повлияла серьезная недоинформированность горожан по поводу проекта строительства храма, который включает в себя благоустройство сквера и городской набережной. В этой связи, сказано в заявлении горожанам пока сложно составить объективное мнение о проекте.

ВЦИОМ опубликовал 22 мая результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в сквере у Театра драмы в центре города. Результаты показали, что большинство (74%) назвали эту идею неудачной, в поддержку строительства храма на этом месте высказались только 10% респондентов. В целом против возведения храма в городе выступили 18% жителей города, еще 58% заявили, что храм следует построить в другой части города.