Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Тимур Иванов (Фото: ТАСС)

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки в особо крупном размере, не признал вину, сообщают «РИА Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы. Утром 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра обороны на два месяца. Вместе с замминистра были задержаны несколько человек, которых считают причастными к передаче денег по «сложной цепочке посредников», сообщило издание «Известия».

В частности, вторым фигурантом дела о получении взятки стал Сергей Бородин, его также заключили под стражу до 23 июня. Бородину предъявлено обвинение по той же статье, что и Иванову. По мнению следователей, это друг замминистра обороны, они получали взятки, оказывая услуги «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».