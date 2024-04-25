В суде раскрыли детали обвинения против третьего фигуранта дела Иванова
Третий фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, Александр Фомин, способствовал в получении чиновником взятки, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
По версии следствия, он был в доверительных отношениях с Ивановым и в составе организованной группы оказал ему и второму фигуранту дела — Сергею Бородину — услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий». Кроме того, Фомин и другие лица «способствовали в получении Ивановым взятки».
Басманный суд арестовал его до 23 июня. Фомину вменяют ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере. По статье грозит до 15 лет лишения свободы.
Иванова задержали 23 апреля, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, до 15 лет лишения свободы. Иванова арестовали на два месяца.
Экс-замминистра вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно оказывали для него услуги. По словам адвоката, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Защита заявила, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает.
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