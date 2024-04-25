 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

В суде раскрыли детали обвинения против третьего фигуранта дела Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Третий фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, Александр Фомин, способствовал в получении чиновником взятки, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, он был в доверительных отношениях с Ивановым и в составе организованной группы оказал ему и второму фигуранту дела — Сергею Бородину — услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий». Кроме того, Фомин и другие лица «способствовали в получении Ивановым взятки».

Басманный суд арестовал его до 23 июня. Фомину вменяют ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере. По статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

Иванова задержали 23 апреля, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, до 15 лет лишения свободы. Иванова арестовали на два месяца.

Экс-замминистра вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно оказывали для него услуги. По словам адвоката, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Защита заявила, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Тимур Иванов суд Москва
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
ТАСС узнал об аресте счетов и активов экс-замминистра Иванова и его семьи
Политика
Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО
Политика
Шойгу отстранил замглавы Минобороны Иванова после ареста
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Риски есть, но дело того стоит: как иностранцам работается в России Pro, 11:04
На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости Политика, 11:04
IT-компания «Светофор» сообщила о планах листинга «префов» на бирже СПВБ Инвестиции, 11:02
В Париже с мельницы кабаре «Мулен Руж» рухнули лопасти Общество, 10:58
Зачем предпринимателям регулярный внутренний аудит Отрасли, 10:52
МИД назвал военной целью России возможные ядерные объекты НАТО в Польше Политика, 10:50
Украинец пытался уплыть из страны на надувном матрасе. Видео Политика, 10:49
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
15 мая состоится форум «Технобудущее российского бизнеса» РБК Events, 10:47
Мозг все равно вас обманет: Даниэль Канеман — о когнитивных искажениях Pro, 10:44
«Нижфарм» и РОПНИЗ договорились о борьбе с неинфекционными заболеваниями Отрасли, 10:43
WP узнала о тайных переговорах Байдена по Украине с республиканцами Политика, 10:43
«Росатом» показал фото урановых скважин, на которые жаловались экологи Общество, 10:42
Кубок Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ Спорт, 10:39
Кадры ареста третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны Политика, 10:35