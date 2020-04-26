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Власти сообщили об отсутствии пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

Ухань, Китай
Ухань, Китай (Фото: Aly Song / Reuters)

В городе Ухане, ставшем эпицентром COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель государственной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн, сообщает «Синьхуа».

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По его словам, последнего пациента, который находился в тяжелом состоянии, выписали 24 апреля.

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