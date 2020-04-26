Пандемия коронавируса , 26 апр, 12:21
0
Власти сообщили об отсутствии пациентов с коронавирусом в больницах Уханя
Ухань, Китай
В городе Ухане, ставшем эпицентром COVID-19, не осталось пациентов с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель государственной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй Ми Фэн, сообщает «Синьхуа».
По его словам, последнего пациента, который находился в тяжелом состоянии, выписали 24 апреля.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.