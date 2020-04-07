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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Китая открыли выезд из Уханя впервые с конца января

Фото: Xiao Yijiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайские власти сняли ограничения на выезд из Уханя с полуночи 8 апреля (19:00 мск 7 апреля) после более чем двухмесячной изоляции. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Въезд в город, откуда началась пандемия коронавируса, и выезд из него закрыли 23 января. В полночь власти открыли проезд из Уханя в другие города провинции, с утра 8 апреля возобновится железнодорожное сообщение, начнут ходить рейсовые автобусы.

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Всего 8 апреля из Уханя планируют отправить 276 пассажирских поездов. Судя по предварительным продажам билетов, город готовятся покинуть 55 тыс. человек, отмечает Центральное телевидение. Почти 40% из них отправляются в район дельты реки Чжуцзян к югу от Гуанчжоу.

Телеканал отмечает, что выезд из Уханя разрешен только для тех людей, у кого тест на коронавирус дал отрицательный результат. Власти приняли меры предосторожности и тщательно продезинфицировали все транспортную инфраструктуру — вокзалы, поезда, кассы и так далее.

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По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, с начала эпидемии коронавируса в Ухане заразились более 50 тыс. человек. 46,9 тыс. из них уже выписались из больниц, еще 2571 человек умерли.

7 апреля Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что в материковой части Китая впервые с января за сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки в Китае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, при этом все из них оказались завозными.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Китай, карантин
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