В Ухане за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В провинции центрального Китая за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.

За пределами Хубэя смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

В общей сложности с начала эпидемии в Хубэе врачи зарегистрировали 67,8 тыс. заболевших, 57,6 из которых уже выздоровели.