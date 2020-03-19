Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Медик и водитель пострадали при ДТП со машиной скорой помощи в Ангарске Общество, 06:11 В Ухане за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом Общество, 05:57 В Казахстане у россиянина выявили коронавирус Общество, 05:47 С января на границе с Россией досмотрели более 4,5 млн человек Общество, 05:27 В Амурской области будут судить женщину за фейки о коронавирусе Общество, 05:15 Эрдоган назвал страны Запада неготовыми к коронавирусу Общество, 04:52 Хуснуллин сообщил о круглосуточных поставках товаров в торговые сети Общество, 04:42 Звезда «Ла-ла Лэнд» Эмма Стоун перенесла свадьбу из-за коронавируса Технологии и медиа, 04:29 Нью-Йоркская фондовая биржа временно закроет торговые залы из-за вируса Финансы, 04:12 Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время обсуждения COVID-19 Политика, 03:47 В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Политика, 03:31 Трамп подписал закон времен Корейской войны для борьбы с коронавирусом Политика, 03:22 Российское посольство сообщило о возможном вывозе туристов с Тенерифе Общество, 03:15 В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса Общество, 02:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Ухане за сутки не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В провинции центрального Китая за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей.

За пределами Хубэя смертельных случаев с утра 18 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

В общей сложности с начала эпидемии в Хубэе врачи зарегистрировали 67,8 тыс. заболевших, 57,6 из которых уже выздоровели.

В Ухане закрыли временные госпитали после спада эпидемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 18 марта сообщила, что по всему миру коронавирусной инфекцией заболели более 200 тыс. человек. 80% всех случаев приходятся на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 218 177. Погибли от вызванных вирусом осложнений 8 805 человек, а вылечились 84 112 пациентов.

На первом месте по количеству заболевших Китай — 81 137 человек. На втором месте — Италия с 35 713 заразившимися. Третья по тяжести эпидемиологическая ситуация в Иране — там коронавирус подтвердили у 17 361 пациентов.

Теги: Китай, коронавирус, эпидемия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Общество
ВОЗ сообщила о более 200 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter