Власти Уханя добавили более 1 тыс. человек к погибшим от коронавируса

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Власти китайского города Ухань, откуда новый тип коронавируса распространился по всему миру, скорректировали статистику подтвержденных случаев заболевания и число смертельных исходов среди заразившихся. Об этом сообщает русская служба «Синьхуа».

В соответствии с обновленными данными, на вечер 16 апреля в городе было зафиксировано 50 333 заболевших и 3869 умерших. Это соответственно на 325 и 1290 случаев больше, чем опубликованная ранее статистика.

Уточнения были внесены после проверки ранее собранной статистики в соответствии с «принципом ответственности за историю, людей и историю», отмечает городской штаб по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.

Расхождения в данных объясняются несколькими факторами. Так, некоторые умершие не были учтены, так как умерли дома, не успев получить помощь в больницах. Некоторые данные также были не полными или дублировались.