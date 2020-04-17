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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Уханя добавили более 1 тыс. человек к погибшим от коронавируса

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Власти китайского города Ухань, откуда новый тип коронавируса распространился по всему миру, скорректировали статистику подтвержденных случаев заболевания и число смертельных исходов среди заразившихся. Об этом сообщает русская служба «Синьхуа».

В соответствии с обновленными данными, на вечер 16 апреля в городе было зафиксировано 50 333 заболевших и 3869 умерших. Это соответственно на 325 и 1290 случаев больше, чем опубликованная ранее статистика.

Уточнения были внесены после проверки ранее собранной статистики в соответствии с «принципом ответственности за историю, людей и историю», отмечает городской штаб по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.

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Расхождения в данных объясняются несколькими факторами. Так, некоторые умершие не были учтены, так как умерли дома, не успев получить помощь в больницах. Некоторые данные также были не полными или дублировались.

Кроме того, в период наибольшей нагрузки на медучреждения врачи были заняты оказанием помощи заболевшим и не всегда вовремя отчитывались о числе заболевших и умерших, а также допускали ошибки в подсчетах. А некоторые медицинские учреждения (например, частные больницы) не были подключены к общей сети информирования об эпидемии и не смогли своевременно предоставить данные.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Вспышка коронавируса в Ухане началась в конце декабря 2019 года. По результатам предварительного расследования китайских властей первые больные заразились на местном продуктовом рынке. С 23 января город был полностью закрыт из-за эпидемии, 17 апреля власти возобновили сообщение с Уханем.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на 16 апреля, опубликованным до корректировки статистики по Уханю, за все время с момента начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли. С учетом обновленных данных жертвами эпидемии в Китае стали 4 632 человека.

К вечеру 16 апреля в стране было выявлено 26 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 15 случаев из них — завозные.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Китай, коронавирус, статистика
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