Кремль посоветовал дождаться официальных данных о здоровье Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (Фото: Zuma / Global Look Press)

В Кремле видели сообщения в СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР, однако неизвестно, в какой степени они соответствуют действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», — уточнил Песков.

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в администрации США о серьезном ухудшении здоровья Ким Чен Ына после перенесенной им операции. Последний раз он появлялся на публике 11 апреля на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. 15 апреля Ким Чен Ын впервые за долгое время, по словам собеседника CNN, пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.