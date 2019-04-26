Общество , 18:13
0
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Россиянка была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом. Данный срок для нее ранее запрашивали прокуроры
Мария Бутина
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает Би-би-си.
Ранее такой срок для нее запрашивали прокуроры.
Материал обновляется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.