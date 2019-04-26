Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Россиянка была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом. Данный срок для нее ранее запрашивали прокуроры

Мария Бутина (Фото: Павел Птицын / AP)

Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее такой срок для нее запрашивали прокуроры.

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