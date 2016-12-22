Мария Бутина признала в американском суде свою вину

Задержанная россиянка призналась в участии в заговоре против США. Сделка со следствием должна помочь ей избежать максимального наказания

Фото: Мария Бутина / Facebook

Задержанная в США россиянка Мария Бутина заявила в суде в Вашингтоне, что признает свою вину в участии в заговоре против США, сообщает CNN. Бутина также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника.

По данным Bloomberg, Бутина призналась, что действовала в США как незарегистрированный «агент Кремля», пыталась проникнуть в доверие к лидерам ​Национальной стрелковой ассоциации и выразила готовность сотрудничать со следствием.

«Бутина стремилась установить неофициальные связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США», — заявил в суде представитель обвинения.

CNN отмечает, что теперь Бутиной грозит не более пяти лет лишения свободы, а после отбывания наказания она, скорее всего, будет депортирована. В то же время Reuters сообщает, что, по словам адвоката Роберта Дрисколла, в соответствии с правилами вынесения приговоров в США Бутиной грозит максимум шесть месяцев лишения свободы.

Бутину, проживавшую в США по студенческой визе, задержали в середине июля 2018 года, обвинив в попытке «инфильтрации» в американские организации «с целью продвижения интересов Российской Федерации». Позднее ей были предъявлены официальные обвинения в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом. В худшем случае это грозило ей лишением свободы на срок до десяти лет.

Первоначально Бутина отрицала свою вину, а российский МИД назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. Однако 10 декабря защита Бутиной заявила, что та просит провести слушания по вопросу о сделке со следствием в обмен на смягчение приговора и возможную депортацию.

Президент России Владимир Путин 11 декабря заявил, что после ареста Бутиной в США расспросил о ней руководство российских спецслужб и выяснил, что «никто вообще о ней ничего не знает».