Защита и прокуроры попросили депортировать Бутину после приговора

Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом, попросили федеральный суд депортировать ее в день приговора. Запрос поддержала и сторона обвинения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на совместное ходатайство, поступившее в суд.

Сама россиянка выразила согласие на депортацию и на то, что после этого ей будет запрещено возвращаться в Штаты в течение 10 лет.

Как заявил CNN адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, «приговор зависит от судьи». «Но мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание», — сказал он.

Ожидается, что приговор россиянке вынесут 26 апреля.

Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года. Как считает обвинение, она пытались внедриться в американские организации для того, чтобы продвинуть интересы России. В декабре женщина пошла на сделку со следствием и признала вину в заговоре против США под руководством российского чиновника.