В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Прокуроры отметили, что действия Бутиной были частью более широкой схемы России по сбору информации и установлению отношений и каналов связи, которые могли бы быть использованы в интересах этой страны.

Они добавили, что если бы россиянке удалось это сделать, то «риски для Соединенных Штатов включали бы ущерб политическим процессам, внутренним правительственным сделкам и интересам внешней политики США». При этом, по мнению прокуроров, Бутина «не ладила» с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Bloomberg добавляет, что адвокаты россиянки попросили суд освободить Бутину после оглашения приговора. По словам защиты, она уже девять месяцев провела в заключении и сотрудничала со следствием. В конце марта адвокаты попросили суд депортировать россиянку.