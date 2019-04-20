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В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Прокуроры отметили, что действия Бутиной были частью более широкой схемы России по сбору информации и установлению отношений и каналов связи, которые могли бы быть использованы в интересах этой страны.

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Они добавили, что если бы россиянке удалось это сделать, то «риски для Соединенных Штатов включали бы ущерб политическим процессам, внутренним правительственным сделкам и интересам внешней политики США». При этом, по мнению прокуроров, Бутина «не ладила» с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Bloomberg добавляет, что адвокаты россиянки попросили суд освободить Бутину после оглашения приговора. По словам защиты, она уже девять месяцев провела в заключении и сотрудничала со следствием. В конце марта адвокаты попросили суд депортировать россиянку.

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Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США

Марию Бутину задержали в США летом 2018 года. По мнению обвинения, она пыталась внедриться в американские организации для продвижения интересов России. В декабре она пошла на сделку со следствием и признала вину.

Теги: россиянка, США Россия, прокуроры
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