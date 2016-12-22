Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США

В день саммита президентов России и США американский Минюст задержал россиянку за деятельность как агента влияния в пользу России, что в Америке является незаконным. РБК разбирался, в чем ее обвиняют и что ей грозит

Мария Бутина (Фото: AP)

Кто такая Мария Бутина

29-летняя Мария Бутина родилась в Барнауле, где с отличием окончила гимназию с углубленным изучением английского языка. Затем она окончила Алтайский госуниверситет по специальности «политология», сообщила она в Facebook. Газета The Washington Post отмечает, что в России Бутина владела магазином мебели. С 2008 по 2011 год она была членом второго состава Общественной палаты Алтайского края, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре организации во вторник.

До переезда в Америку Бутина работала помощницей экс-сенатора Александра Торшина, который сейчас является зампредом Центробанка, передает Reuters. Он и Бутина могли вести общий бизнес, добавляет агентство со ссылкой на другие СМИ. Торшин не ответил на звонки РБК.

С 2011 года Бутина является основателем и членом общественной организации «Право на оружие», выступающей за смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия. Членом этого движения являлся и Торшин. «Он [Торшин] — наш почетный член и как известный политик оказывал поддержку, но только информационную, не денежную», — сообщил в беседе с РБК Игорь Шмелев, председатель правления организации. Согласно СПАРК, организация «Право на оружие» была в апреле этого года исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Шмелев уточнил, что она продолжает существовать как общественная организация.

Как сообщает газета The Washington Post, с 2016 года Бутина проживает в США по студенческой визе. По информации издания, недавно она получила степень магистра в Американском университете (American University) по специальности «международные отношения». В университете на запрос РБК не ответили.

В чем обвиняют Бутину и что ей грозит

Американский Минюст обвиняет Бутину в «инфильтрации (проникновении) организаций, имеющих влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации», говорится в заявлении на сайте ведомства. Действовала Бутина сообща с российским чиновником, имя которого в материалах Минюста США не названо. Однако в них указано, что он работал в законодательной власти, а потом перешел на высокую должность в российском Центральном банке. Как пишут Reuters и The Washington Post, речь идет об Александре Торшине.

В Минюсте привели как примеры три эпизода, в которых фигурирует Бутина. Имена людей и названия организаций, с которыми она работала, в материалах Минюста не сообщаются. 14 марта 2016 года Бутина отправила электронное письмо американскому гражданину, чтобы «развить с ним отношения для достижения своих целей», говорится в тексте обвинения. В августе 2016 года Бутина въехала на территорию США по студенческой визе. Она декларировала намерение учиться в округе Колумбия и продолжала быть агентом влияния России, указано там же. В сентябре 2016 года, следует из обвинения, она написала электронное письмо гражданину США, так как хотела организовать мероприятие, на котором могла бы оказать влияние на взгляды американских официальных лиц.

Как отметил Минюст, если по приезде в США Бутина собиралась заниматься лоббизмом, она сперва должна была уведомить об этом генерального прокурора. Обвинения предъявлены по разделу 18, частям 951 и 371 Свода законов США. Параграф 371 описывает «сговор, направленный на совершение преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов»). Максимальный срок наказания — пять лет тюремного заключения, возможно и наложение штрафа. Параграф 951 касается работы «агентов иностранных правительств». В нем указано, что лица, работающие на территории США под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов). За нарушение этого требования максимальное наказание — десять лет тюрьмы или штраф (возможно и то и другое). Эта статья появилась после принятия в 1938 году Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Фото: Jon Elswick / AP

В расследовании деятельности Бутиной принимало участие ФБР, которое получило доступ к ее переписке и содержимому ее телефона. В заключении спецагента ФБР Кевина Хельсона, приложенного к обвинению в отношении Бутиной, ей приписано пособничество в создании тайного канала связи между элитами Республиканской партии и российским руководством. Якобы в период обучения в одном из университетов Вашингтона с 2015 по 2017 год Бутина вела деятельность кремлевского агента влияния. Указывается, что она получала инструкции от высокопоставленного российского чиновника, имя которого не сообщается.

Спецагент Хельсон в своем заключении также рассказывает, что Бутина принимала участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне в 2016 году. С не названным в обвинении российским чиновником Бутина якобы обсуждала возможность организации участия президента России Владимира Путина в Национальном молитвенном завтраке в 2017 году. Молитвенный завтрак проводится в феврале в Вашингтоне, в нем принимают участие несколько сотен человек, перед ними обычно выступает президент США.

С кем связана Бутина

В США Бутина поддерживала связи с несколькими консервативными политическими активистами. По данным следствия, в 2015 году россиянка установила контакт с человеком, который согласился познакомить ее с американскими влиятельными политиками. В ноябре 2015 года Бутина вступила в переписку с американским политическим активистом и предложила ему лоббировать смягчение политики в отношении Москвы в Республиканской партии, которая, по ее мнению, была способна одержать верх на выборах в 2016 году. Бутина также якобы сообщила собеседнику, что для этих целей ей придется получить бюджет в $125 тыс. Последний предоставил ей перечень политиков, с которыми ей стоит встретиться. Впоследствии представители Американской стрелковой ассоциации (NRA) и организации «Право на оружие» провели серию встреч. По данным Newsweek и других СМИ, этим активистом является Пол Эриксон, бывший член NRA.

В ноябре 2016 года упоминаемый в обвинении российский чиновник и Бутина якобы искали возможность организовать торжественный вечер, на котором будут присутствовать влиятельные американские политики. На нем планировалось «установить тайный канал коммуникаций», отмечается в заключении спецагента Хельсона. Впоследствии Бутина и ее американские собеседники обсуждали план налаживания американо-российских контактов, который, как заверила она, был одобрен «стороной Путина», следует из текста обвинения.

Что говорит сторона Бутиной

По словам адвоката Бутиной Роберта Нила Дрисколла​, обвинения следствия являются чрезмерными. «Мария Бутина не агент влияния Российской Федерации, она гражданка России, проживающая в Соединенных Штатах на основании студенческой визы», — отмечается в заявлении адвоката, которое он прислал РБК. Он также сообщил, что несколько месяцев назад Бутина «добровольно в закрытом режиме в течение восьми часов давала показания представителям обеих партий в спецкомитете по разведке сената конгресса США, а также предоставила им тысячи документов». Адвокат также сообщил, что в апреле в квартире Бутиной в Вашингтоне прошел обыск и что ее арест в воскресенье был проведен без предварительных уведомлений. От дополнительных комментариев Дрисколл отказался.

В российском посольстве в США заявили, что будут отстаивать права россиянки.

Как могут ответить российские власти

В России на задержание Бутиной отреагировали остро. США следует прекратить практику возбуждения уголовного преследования за невключение в реестр иностранных агентов, отреагировал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов (цитата по «Интерфаксу»). По словам главы комитета комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, Россия должна ответить на задержание в США введением ответственности физических лиц за деятельность в качестве иностранных агентов. «У нас пока есть ответственность только для юридических лиц, да и то она является материальной, а не уголовной», — пояснил сенатор РБК. Бутина, по его мнению, не занималась шпионажем: ее обвиняют в том, что она «собирала каких-то людей, вроде бы имеющих какое-то влияние в Америке, для решения каких-то дел в пользу каких-то русских людей». «Это не шпионаж, но в США за это предусмотрено наказание до пяти лет, — сказал Климов. — Суть моих предложений в том, чтобы у нас такая деятельность пресекалась не менее жестко, чем это происходит в Америке».

Власти США пользуются законом о шпионаже «с гипертрофированной активностью, мягко выражаясь, не очень цивилизованно», и особенно их активность увеличилась после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, считает сенатор. Он связал задержание Бутиной именно с этой встречей. «Эту даму вели давно, ее вызывали, она давала показания конгрессу, — добавил он. — За ней следили, но задержать ее решили только сейчас».

«Задержание российской гражданки, которое произошло сразу после саммита, является шагом, который предприняла вашингтонская бюрократия, чтобы послать сигнал президенту США — никакие тайные договоренности с Россией не получат дальнейшего хода, бюрократия не даст им реализоваться», — говорит президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг», программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. Эксперт отмечает, что полномочия американского президента ограничены, он не может сменить весь состав карьерного чиновничества, который в основном продолжает относиться к нему негативно. Сушенцов обращает внимание на то, что для успешного лоббирования своих интересов в США российским компаниям надо легализоваться, лоббистскую деятельность нужно вести системно, чтобы она была принята на всех уровнях американского истеблишмента, пока же российские представители действуют по-партизански и системных усилий не предпринимают.