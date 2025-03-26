Переселенцы столкнулись c проблемами с выплатами из-за конфликта в семьях

Жители курского приграничья не могут получить сертификаты из-за семейных конфликтов, отсутствия документов на дом и роста цен на недвижимость, рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека региона

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В 2024 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Курской области поступило 684 обращения от жителей приграничья, в основном они касались утраты имущества и жилья, рассказали РБК в аппарате омбудсмена. Помимо этого, были поданы 17 коллективных обращений, которые также касались утраты жилья. Число подписантов коллективных обращений от 40 до 200 человек.

Кроме того, 485 обращений поступили от участников спецоперации и членов их семей. Из них 254 обращения касались розыска пропавших военных, остальные — выплат при ранении, получения медицинской помощи, льгот, пособий.

Всего в 2024 году уполномоченному по правам человека в Курской области поступило 1946 обращений. В 2023 году их было 1608, в 2022-м — 1533.

Жилищные сертификаты

Сейчас наиболее частая причина обращений жителей приграничья связана с проблемами с получением жилищных сертификатов, говорят в аппарате уполномоченного. Как правило, сложности возникают из-за того, что ситуации, в которых оказываются люди, не подпадают под установленные правила получения сертификатов, поясняют там.

Так, например, много сложностей возникает у многодетных семей, которые входят в категорию «первоочередников». Например, женщина, у которой трое детей от первого мужа и двое — от второго, до вторжения ВСУ купила вместе со вторым мужем жилье в поселке Теткино. Жилье оформили на маму женщины. В результате боевых действий дом оказался разрушен и семья обратилась за сертификатом. Но владелица жилья — не льготница и формального права на первоочередное предоставление жилья у нее нет. При этом орган местного самоуправления официально подтвердил факт проживания многодетной семьи в этом доме с момента его приобретения. «Мы обратились в прокуратуру Курской области. Надзорным органом были приняты меры в целях предоставления многодетной семье выплаты на приобретение жилья в первоочередном порядке», — сообщили в аппарате уполномоченного. Дело заявителя муниципальным районом передано в дирекцию по жилищным субсидиям для выплаты; как только поступит федеральный транш, многодетной семье будет предоставлена выплата, указали там.

Сложности с получением сертификата также возникают из-за того, что на это необходимо согласие всех собственников жилья. «У нас была ситуация: женщина вышла замуж, у них родились двое детей, они на материнский капитал купили половину дома. Вторая половина дома зарегистрирована на маму мужа. Молодежь не ужилась, разошлись. И мама с сыном не захотели получать жилищный сертификат. Получается, что сейчас женщине с двумя детьми жить негде. Семейный конфликт фактически перерос в нарушение жилищных прав», — отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека.

Еще одна семья не может получить сертификат, потому что один из детей, имеющий долю в жилом помещении, давно живет в Индии, потерял там документы и не хочет их восстанавливать. «Существующие нормы не позволяют получить сертификат гражданам соразмерно имеющейся доле в праве общей долевой собственности без согласия всех сособственников», — поясняют ситуацию сотрудники регионального омбудсмена.

Возникают также проблемы с реализацией сертификата из-за роста цен на недвижимость. Размер выплаты по сертификату рассчитывается из стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем. В первом квартале 2025 года стоимость норматива одного квадратного метра установлена на уровне 88 092 руб. «А люди приходят к нам и говорят [что цены на рынке жилья в Курской области сейчас] 98 тыс., 100 тыс., 106 тыс. [за квадратный метр]. И причем это черновая отделка», — поясняют в аппарате омбудсмена. Там рассказали о женщине, у которой сертификат был на сумму около 6 млн руб. Она заключила договор на покупку жилья, но в то время в регионе как раз начался резкий рост цен, и продавец притормозил сделку, пояснив, что то же самое жилье он сейчас сможет продать на 1,5 млн руб. дороже. В итоге ей пришлось покупать жилье в Краснодарском крае.

Всего в Курской области переселенцам выдали 7292 жилищных сертификата, говорил врио замгубернатора Владимир Базаров. Из них пока реализованы 2686 сертификатов. Сертификат действует 12 месяцев на покупку жилого помещения и 36 месяцев — на строительство.

17 марта врио губернатора Александр Хинштейн раскритиковал исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за «пассивность» при работе по выдаче сертификатов. Он заявил, что «за прошлую неделю сформировано всего 22 дела», пригрозив, что «если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать».

Регистрация недвижимости

У большого количества пострадавших возникают сложности с получением жилищных сертификатов из-за того, что их дома не зарегистрированы. «Когда-то им давали от государства жилье, люди заселялись, возможно, регистрировали землю, но сам дом — нет. И все это время эти бабушки и дедушки жили там и думали, что доживут и так, без регистрации недвижимости», — рассказывают в аппарате уполномоченного, напоминая, что после вторжения ВСУ Росреестр приостановил регистрацию права собственности в приграничных районах, чтобы не допустить злоупотреблений.

С такой ситуацией, например, столкнулся житель поселка Волфино в Глушковском районе. Дом, в котором он живет с 1997 года, когда-то от железной дороги выдали деду его жены. У мужчины есть регистрация по месту жительства в этом доме, но ни одного документа на дом нет. В 2012 году бюро технической инвентаризации Курской области должно было провести всеобщую инвентаризацию жилых помещений, но в маленькие поселки, как, например, Волфино, специалисты не пришли. «Он даже в суд не может пойти, потому что никаких документов, подтверждающих метраж его разрушенного дома, у него нет», — поясняют в аппарате уполномоченного. Подтвердить метраж может комиссия, но когда это будет возможно сделать — неизвестно.

Сейчас значительную часть таких вопросов приходится решать через суд. Однако и здесь есть свои сложности. Например, в суде требуют акты органов местного самоуправления, подтверждающие, что жилье в пригодном для проживания состоянии. Однако пока организовать проверку комиссией, которая выдает такие акты, можно далеко не во всех населенных пунктах. Если же дом утрачен полностью, то с признанием права собственности на него в суде возникают проблемы.

Чтобы иметь возможность хотя бы частично решать подобные ситуации не через суд, необходимо разрешить выдавать сертификат не только по праву собственности на дом, но и по факту регистрации по месту жительства, считают в аппарате уполномоченного. Если у человека нет документов, подтверждающих метраж дома, то решением могла бы стать аэрофотосъемка с дрона, предполагают там. С этими предложениями уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов обратился в прокуратуру Курской области и к врио губернатора Хинштейну.

При этом в аппарате уполномоченного подчеркивают, что решение о ежемесячных выплатах 65 тыс., которое президент Владимир Путин принял в феврале, поддержало пострадавших жителей приграничья. «У людей начали заканчиваться деньги, поэтому они стали обращаться к нам уже с жалобами не на отсутствие бытовой техники, а на то, что им не на что купить лекарства. И эти выплаты, конечно, очень сильно помогли», — рассказывают в аппарате омбудсмена.

Там также заявляют, что после смены власти в регионе изменили систему работу. В начале декабря врио губернатора был назначен Александр Хинштейн, его предшественник Алексей Смирнов сообщил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу. «Сейчас нас собирают раз в две недели на координационное совещание, на котором все проблемы людей рассматриваются, — рассказал Владимир Фирсов. — Если вопросы могут решиться на уровне области, они решаются сразу, если они касаются федерального центра, то они выносятся на этот уровень».

Как ведется поиск военных

Часть поступающих в аппарат омбудсмена в Курской области обращений касается розыска пропавших без вести военных. Их подают родственники, которые либо получили извещение о том, что военный числится пропавшим без вести, либо если они потеряли с ним связь, но от него знали, что он выполнял боевые задачи в регионе. Данные о разыскиваемых военных аппарат омбудсмена передает военной полиции и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Если имеются сведения о том, что военный попал в плен, эта информация также передается в аппарат Москальковой, которая участвует в составлении списков на обмен. Иногда о том, что военный, скорее всего, находится в украинском плену, сообщают сами родственники. «К нам обратилась сестра военнослужащего, ее брат пропал без вести, у нее есть извещение. Но также у нее есть фотографии [военнопленных] из соцсетей, которые распространила украинская сторона. На них она узнала своего брата. Она обратилась к нам для того, чтобы мы оказали содействие в установлении его местонахождения, включении в список и возвращении его на родину», — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Курской области.

Сейчас в аппарате омбудсмена в работе находятся 87 обращений 2025 года по розыску военных и 45 — по розыску гражданских, при этом в одном обращении могут быть указаны несколько человек.

15 февраля Хинштейн сообщил, что в Курской области создан единый реестр пропавших без вести жителей, с которыми утратили связь их родственники. В реестр вошли имена людей, которые находились в списках из 12 официальных и неофициальных источников, куда обращались их родные. При создании реестра в него вошли чуть более 1,9 тыс. фамилий. Спустя месяц глава региона сообщил, что из списка исключены 378 человек — людей нашли по мере перехода населенных пунктов в приграничье под контроль российских военных.