Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам ₽65 тыс. в месяц

Выплата будет полагаться всем переселенцам, неважно, устроились они на работу или получают пенсию, подчеркнул Путин. Силуанов предлагал выплату в размере МРОТ — 22 тыс. руб.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Владимир Путин поручил Минфину обеспечить дополнительные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество в ходе вторжения ВСУ. Кадры совещания президента с правительством опубликованы в телеграм-канале Кремля.

По его словам, речь должна идти о выплате средней зарплаты по региону — 65 тыс. руб. Решение должно коснуться 112 620 жителей.

Выплаты будут производиться до полного освобождения Курской области.

Глава Минфина Антон Силуанов перед этим предложил «установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда» — это 22 440 руб. Но Путин настоял на увеличении суммы до 65 тыс. руб.

Силуанов уточнил, будет ли эта выплата распространяться на тех, кто устроился на работу, получает пенсии, пособия и иные выплаты. Глава государства отметил, что она будет положена всем: речь не идет о том, чтобы доплачивать тем, кто что-то зарабатывает, до 65 тыс., выплату в таком размере должны получать все.

Жителям курского приграничья, вынужденно покинувшим свои дома после нападения ВСУ 6 августа прошлого года и полностью утратившим имущество первой необходимости, положена единовременная выплата 150 тыс. руб. Также власти обещали компенсировать стоимость аренды жилья переселенцам из следующего расчета: до 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним-двумя детьми и до 40 тыс. руб. многодетным семьям.

На встречах с представителями местной власти переселенцы жаловались, что полученные выплаты в размере 150 тыс. люди уже потратили, и просили новые выплаты — например, в размере 825 тыс. руб., передавало издание «Секунда». Также жители жаловались, что не получают компенсации за аренду жилья. Жителям региона также выдают жилищные сертификаты, размер которых рассчитывается исходя из площади утраченного жилого помещения и нормативной цены одного квадратного метра, установленного для региона. В первом квартале 2025 года это 88 тыс. руб. Губернатор Александр Хинштейн называл сообщения о невыдаче сертификатов фейком.

В начале февраля Путин поддержал идею о введении в Курской области льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной (по ней кредиты выдают под 2% годовых) по предложению врио главы региона.