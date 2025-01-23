Проблемами жителей курского приграничья займется координационный совет
В Курской области создали координационный совет по решению проблем жителей приграничья, распоряжение об этом 21 января подписал губернатор Александр Хинштейн.
«Этот совет станет площадкой для открытого и честного диалога. В него войдут не только чиновники, представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане — те, чьи проблемы нам предстоит решать», — рассказал Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, жителей будут представлять инициативные группы от каждого района. Хинштейн добавил, что власти не влияли на формирование инициативных групп.
Первое заседании координационного совета состоится 24 января.
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