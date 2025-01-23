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Военная операция на Украине ,  
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Проблемами жителей курского приграничья займется координационный совет

Хинштейн: создан координационный совет по проблемам жителей курского приграничья
Сюжет
Военная операция на Украине
Пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области, 2024 год
Пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области, 2024 год (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Курской области создали координационный совет по решению проблем жителей приграничья, распоряжение об этом 21 января подписал губернатор Александр Хинштейн.

«Этот совет станет площадкой для открытого и честного диалога. В него войдут не только чиновники, представители силовых и надзорных органов, но и сами граждане — те, чьи проблемы нам предстоит решать», — рассказал Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, жителей будут представлять инициативные группы от каждого района. Хинштейн добавил, что власти не влияли на формирование инициативных групп.

Первое заседании координационного совета состоится 24 января.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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