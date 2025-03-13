В Суджанском районе нашли 150 человек из числа пропавших без вести

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МВД снимет с розыска более 150 жителей Суджанского района Курской области, поскольку их нашли живыми. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, сотрудники полиции теперь помогают найденным связаться с близкими.

В январе 2025 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, пропавших без вести. В основном в нем значились жители Суджанского района, часть территории которого заняли Вооруженные силы Украины.

8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 13 марта Минобороны сообщило об освобождении Суджи. В тот же день спасатели нашли в этом городе и окрестных селах 100 людей из числа пропавших без вести.