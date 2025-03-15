Хинштейн сообщил о 378 найденных жителях Курской области
Из списка разыскиваемых граждан в Курской области исключили 378 человек, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
Список пропавших меняется из-за возвращения территорий области под контроль российских военных.
«В связи с массовым возвращением наших людей из освобожденных населенных пунктов в настоящий момент корректируем работу реестра пропавших без вести», — написал Хинштейн.
По словам главы региона, чтобы вывести человека из числа пропавших, полиции необходимо закрыть дело о розыске. Для опроса родственников и получения нужных документов потребуется время, уточнил Хинштейн.
За последние несколько дней российская армия освободила в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с момента вторжения в регион в августе 2024 года. По информации российского Генштаба, освободить удалось 86% территории, занятой украинскими военными, — более 1100 из 1268 кв. км.
В МЧС сообщили, что 90% эвакуированных из Суджанского района до того числились в списках без вести пропавших. Количество людей, вывезенных из Суджи и окрестных сел, на тот момент достигало примерно сотни.
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