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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о 378 найденных жителях Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Из списка разыскиваемых граждан в Курской области исключили 378 человек, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

Список пропавших меняется из-за возвращения территорий области под контроль российских военных.

«В связи с массовым возвращением наших людей из освобожденных населенных пунктов в настоящий момент корректируем работу реестра пропавших без вести», — написал Хинштейн.

По словам главы региона, чтобы вывести человека из числа пропавших, полиции необходимо закрыть дело о розыске. Для опроса родственников и получения нужных документов потребуется время, уточнил Хинштейн.

Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районов
Политика
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

За последние несколько дней российская армия освободила в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с момента вторжения в регион в августе 2024 года. По информации российского Генштаба, освободить удалось 86% территории, занятой украинскими военными, — более 1100 из 1268 кв. км.

В МЧС сообщили, что 90% эвакуированных из Суджанского района до того числились в списках без вести пропавших. Количество людей, вывезенных из Суджи и окрестных сел, на тот момент достигало примерно сотни.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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